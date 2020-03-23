Çeşme'de, Vefa Çalışma Grubu ihtiyaçları karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'de, Vefa Çalışma Grubu ihtiyaçları karşılıyor - Son Dakika

Çeşme'de, Vefa Çalışma Grubu ihtiyaçları karşılıyor

6 saat önce

65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinden dolayı kendisine yardımcı olacak kimsesi olmayanların ihtiyaçları, Çeşme'de oluşturulan Vefa Çalışma Grubu ve kolluk kuvvetlerince karşılandı.

Çeşme'de, Vefa Çalışma Grubu ihtiyaçları karşılıyor, System.String[]

65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinden dolayı kendisine yardımcı olacak kimsesi olmayanların ihtiyaçları, Çeşme'de oluşturulan Vefa Çalışma Grubu ve kolluk kuvvetlerince karşılandı.


Çeşme Kaymakamlığının resmi sayfasında, Vefa Çalışma Grubu ve Emniyet Müdürlüğü, Çeşme Jandarma Komutanlığı, Çeşme Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından oluşan komiteler tarafından, kendisine yardımcı olacak kimsesi olmayanların ihtiyaçlarının karşılanacağı açıklandı. "Evde Kal Çeşme" başlığı ile yapılan açıklamada, "Tüm Dünyayı hızla etkisi altına alan Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşın alınan önlemler çerçevesinde Bilim Kurulunca açıklanan tedbirlere sağduyu ile riayet eden, İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararları gereğince geçici süreliğine faaliyetlerini durduran ve kapatma kararlarına uyan Çeşme esnafına, evlerinde bekleyip zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayan sevgili Çeşmelilere teşekkür eder, ilçemizde ikamet eden kendisine yardımcı olacak yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere ilçemizde oluşturulan Vefa Çalışma Grubu ve komitelerimiz tarafından hizmet yürütülmektedir" denildi. Açıklamada sağduyulu olmayan kişilerin taleplerinden duyulan rahatsızlık da dile getirilerek, "Ancak, bir kısım sağduyulu olmayan kişilerin 155, 156 ve 112 hizmet hatlarını arayarak damacana su, sigara, gazete, rakı, beyaz peynir, maden suyu gibi malzemeleri talep ettikleri gözlemlenmiştir. İlçemizde riskli yaş grubu olarak belirlenen 65 yaş ve üstü 6273 kişi ile 60-64 yaş arası 2 bin 729 kişi olmak üzere toplam 9 bin 2 kişi ikamet etmektedir. Zorunlu olmayan ihtiyaçlar için yardım hatlarının aranmayarak marketlerin evlere servis telefonlarının aranmasını önemle rica ederiz" diye ifade edildi. - İZMİR

Emniyet Müdürlüğü, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:32 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı         
18:45
KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı         
18:24
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı         
17:09
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı         
15:12
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir         
14:11
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak         
13:33
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi         
12:56
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın         
12:33
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar         
12:19
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 00:26:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeşme'de, Vefa Çalışma Grubu ihtiyaçları karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]