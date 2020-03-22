Çeşme'de, virüse poşulu önlem - Son Dakika
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Çeşme'de, virüse poşulu önlem

6 saat önce

Vatandaşlar korona virüse önlem olarak maske ve eldivenle pazar alışverişine çıkarken, Alaçatı Pazarı'nda bazı pazar esnafının da poşuları ile ağız ve burunlarını kapatması dikkat çekti.

Çeşme'de, virüse poşulu önlem, System.String[]

Vatandaşlar korona virüse önlem olarak maske ve eldivenle pazar alışverişine çıkarken, Alaçatı Pazarı'nda bazı pazar esnafının da poşuları ile ağız ve burunlarını kapatması dikkat çekti.


Cumartesi günleri kurulan Alaçatı Pazarı bu hafta sakin geçti. Az sayıda vatandaşın alışveriş yaptığı Alaçatı Pazarı'nda, vatandaşların bir bölümünün maske ve eldiven takarak virüse karşı önlem almaya çalıştıkları görüldü. Pazar esnafının önemli bölümü de eldiven takarak müşterilerine hizmet verdi. Bazı pazar esnafı eldivenlerin yanında maske de takarken, bazı pazar esnafı da poşuları ile ağız ve burnunu kapattı. - İZMİR

Alaçatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:08 Kaynak: İHA

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