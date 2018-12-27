Son Dakika Haberleri: Çeşme'de Yakalanan Üç İnsan Kaçakçısı Tutuklandı

Çeşme'de Yakalanan Üç İnsan Kaçakçısı Tutuklandı

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, ikisi Suriye uyruklu, biri Türk olmak üzere üç insan kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çeşme'de Yakalanan Üç İnsan Kaçakçısı Tutuklandı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde, ikisi Suriye uyruklu, biri Türk olmak üzere üç insan kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri ekiplerinin Dalyan Mahallesi'nde durdurduğu bir araçta, 5 Mali uyruklu sığınmacı ve insan kaçakçılığı organizatörü olduğu sanılan iki Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Çeşme girişinde başka bir şüpheli aracı da durduran KOM ekipleri, araçta yaptıkları aramada, bir şişme bot ile bir adet benzinli motor ele geçirdi. Araç sürücüsü M.G., ekiplerce gözaltına alınırken, yapılan soruşturmada, iki Suriye uyruklu insan kaçakçısı organizatörü ile bağlantısı olduğu tespit edildi. M.G.'nin bir devlet kurumunda sivil memur olarak çalıştığı da tespit edildi.

Üç insan kaçakçısı, yapılan soruşturmanın ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edilirken, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:38 Kaynak: İHA

İzmir, Suriye, Çeşme, 3. Sayfa
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