Çeşme'de Yakalanan Üç İnsan Kaçakçısı Tutuklandı
1 saat önce
İzmir'in Çeşme ilçesinde, ikisi Suriye uyruklu, biri Türk olmak üzere üç insan kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir
'in Çeşme
ilçesinde, ikisi Suriye
uyruklu, biri Türk olmak üzere üç insan kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri ekiplerinin Dalyan Mahallesi'nde durdurduğu bir araçta, 5 Mali uyruklu sığınmacı ve insan kaçakçılığı organizatörü olduğu sanılan iki Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Çeşme girişinde başka bir şüpheli aracı da durduran KOM ekipleri, araçta yaptıkları aramada, bir şişme bot ile bir adet benzinli motor ele geçirdi. Araç
sürücüsü M.G., ekiplerce gözaltına alınırken, yapılan soruşturmada, iki Suriye uyruklu insan kaçakçısı organizatörü ile bağlantısı olduğu tespit edildi. M.G.'nin bir devlet kurumunda sivil memur olarak çalıştığı da tespit edildi.
Üç insan kaçakçısı, yapılan soruşturmanın ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edilirken, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:38 Kaynak: İHA
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