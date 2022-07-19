Çeşme'nin Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda, dün saat 22.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ile çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Alevlerin evlere doğru yaklaşması yürekleri ağza getirdi. Alevlerin tehdit ettiği 20 ev tahliye edildi. Ekipler, evlerin bulunduğu bölgede yoğunlaşıp, alevlerin sıçramasını önledi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger , sosyal medya hesabından alevlerin 00.30 sıralarında kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmalarıyla birlikte yangın 3 saatte tamamen söndürülürken içinde zeytin ağaçları da bulunan toplam 2 hektar otluk alan zarar gördü.

Simülasyonla İzmir Depremini Bir Kez Daha Yaşadılar

Kaynak: DHA

İtfaiye, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇEŞME'DE YANAN ALANIN GÜNDÜZ HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK BURKTU - Son Dakika

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