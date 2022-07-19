ÇEŞME'DE YANAN ALANIN GÜNDÜZ HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK BURKTU - Son Dakika
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ÇEŞME'DE YANAN ALANIN GÜNDÜZ HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK BURKTU

19.07.2022 13:56

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, dün gece çıkan yangın 3 saatte söndürülürken, içinde zeytin ağaçları da bulunan toplam 2 hektar otluk alan küle döndü.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, dün gece çıkan yangın 3 saatte söndürülürken, içinde zeytin ağaçları da bulunan toplam 2 hektar otluk alan küle döndü. Gündüz dron ile çekilen görüntülerde yanan bölgenin kararmış hali yürekleri burktu.

Çeşme'nin Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda, dün saat 22.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ile çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Alevlerin evlere doğru yaklaşması yürekleri ağza getirdi. Alevlerin tehdit ettiği 20 ev tahliye edildi. Ekipler, evlerin bulunduğu bölgede yoğunlaşıp, alevlerin sıçramasını önledi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından alevlerin 00.30 sıralarında kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmalarıyla birlikte yangın 3 saatte tamamen söndürülürken içinde zeytin ağaçları da bulunan toplam 2 hektar otluk alan zarar gördü.

Yangının zararın günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Gündüz dron ile çekilen görüntülerde yanan bölgenin kararmış hali yürekleri burktu.

Soruşturma sürerken, yangının otopark alanına atılmış sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

YORUMLAR
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Simülasyonla İzmir Depremini Bir Kez Daha Yaşadılar Simülasyonla İzmir Depremini Bir Kez Daha Yaşadılar Çeşme'de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor Çeşme'de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor
Kaynak: DHA

İtfaiye, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇEŞME'DE YANAN ALANIN GÜNDÜZ HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK BURKTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇEŞME'DE YANAN ALANIN GÜNDÜZ HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK BURKTU - Son Dakika
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