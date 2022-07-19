Video ve fotoğraflarda yangının, yer yer maki ağaçlarının olduğu deniz kıyısına yakın otluk alanda etkili olduğu ve konutlara çok yaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA

İzmir, Çeşme, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çeşme'de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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