Çeşme'de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Çeşme'de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor

19.07.2022 12:27
Çeşme'de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece yanan otluk alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece yanan otluk alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Ildır Mahallesi'ndeki otopark bölgesindeki otluk alanda dün gece 22.30 sıralarında başlayan yangın, fırtına nedeniyle yaklaşık 2 hektarlık alana yayıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İzmir Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekiplerinin ortak çalışması sonucu alevler gece yarısından sonra kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına su tankeri olan özel işletmeler de destek verdi.

Tedbir amacıyla bölgedeki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka boşaltıldı.

Soğutma çalışmalarının başlamasıyla evlere geri dönülebileceği duyuruldu.

Önlem amacıyla gece saatlerinde başlatılan elektrik kesintisi, yangının kontrol altına alınmasıyla sona erdi.

Yetkililerin açıklamaları

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gece 12.30 sıralarında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını bildirirken, bölgedeki kuvvetli rüzgarın 2 gün süreceğini vurgulayarak herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, gece yangın bölgesine giderek çalışmaları inceledi.

Sosyal medya hesabından yangının seyri hakkında bilgi veren Çakıcı, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek kişilere karşı da uyardı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangın bölgesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının evlere sıçramasını önlediklerini ve tehlike atlatıldığını vurguladı.

Oran, görev yapan ekiplerin yanı sıra çağrılarına uyarak çalışmalara su tankeriyle destek veren işletmelere teşekkür etti.

Yangının etkisi, gün ışığıyla ortaya çıktı

Gündüz havadan çekilen fotoğraf ve videolar, yangının bölgeye etkisini gözler önüne serdi.

Video ve fotoğraflarda yangının, yer yer maki ağaçlarının olduğu deniz kıyısına yakın otluk alanda etkili olduğu ve konutlara çok yaklaştığı görülüyor.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

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Çeşme'deki otluk alandaki yangın kontrol altında Çeşme'deki otluk alandaki yangın kontrol altında Çeşme'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu (3) Çeşme'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu (3)
Kaynak: AA

İzmir, Çeşme, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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