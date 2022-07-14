Çeşme'de yangınlar kısmen kontrol altında (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşme'de yangınlar kısmen kontrol altında (2)

14.07.2022 15:45
Çeşme'de yangınlar kısmen kontrol altında (2)

ÇEŞME OTOYOLU'NDA ULAŞIM AKSADIÇeşme'deki yangınlarda, soğutma çalışmalarının yapıldığı İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaköy mevkisinde kuvvetli rüzgar, zaman zaman alevleri yeniden yükseltiyor.

ÇEŞME OTOYOLU'NDA ULAŞIM AKSADI

Çeşme'deki yangınlarda, soğutma çalışmalarının yapıldığı İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaköy mevkisinde kuvvetli rüzgar, zaman zaman alevleri yeniden yükseltiyor. Saat 14.00 sıralarında, yol kenarındaki makiliğin tutuşması ve alevlerin yeniden yükselmesiyle bir süre trafiğe kapatılan İzmir- Çeşme Otoyolu, yangının söndürülmesi üzerine tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Davut CAN/ İZMİR,

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Çeşme yangınlarla sarsıldı, Fahrettinpaşa Mahallesi'nde de bir ev yandı Son dakika haberleri... Çeşme yangınlarla sarsıldı, Fahrettinpaşa Mahallesi'nde de bir ev yandı Çeşme yangını kontrol altında Çeşme yangını kontrol altında Son dakika gündem: Çeşme Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı Son dakika gündem: Çeşme Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı
Kaynak: DHA

Karaköy, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de yangınlar kısmen kontrol altında (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 15:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme'de yangınlar kısmen kontrol altında (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement