Çeşme'de yangınlar kısmen kontrol altında (2)

ÇEŞME OTOYOLU'NDA ULAŞIM AKSADI
Çeşme'deki yangınlarda, soğutma çalışmalarının yapıldığı İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaköy mevkisinde kuvvetli rüzgar, zaman zaman alevleri yeniden yükseltiyor. Saat 14.00 sıralarında, yol kenarındaki makiliğin tutuşması ve alevlerin yeniden yükselmesiyle bir süre trafiğe kapatılan İzmir- Çeşme Otoyolu, yangının söndürülmesi üzerine tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Davut CAN/ İZMİR,
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