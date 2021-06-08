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Çeşme'de yat yarışlarıyla "Yaza Merhaba" denildi - Son Dakika

Çeşme'de yat yarışlarıyla "Yaza Merhaba" denildi

08.06.2021 12:50
Çeşme'de yat yarışlarıyla

Çeşme Marina tarafından düzenlenen İzmir Kış Trofesi 6. Ayak yarışları, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen yarışların ardından 18 tekne ile start aldı.

EAYK- Çeşme Marina tarafından düzenlenen İzmir Kış Trofesi 6. Ayak yarışları, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen yarışların ardından 18 tekne ile start aldı.

5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleşen yarışlarda 4 Destek, 14 IRC sınıfı tekne yarıştı. EAYK-Çeşme Marina Komodoru Akif Sezer, "Uzun zamandır ertelenen yarışların ardından sıkı tedbirler ve izinler eşliğinde kaldığımız yerden devam ederek kış trofemizi sonlandırdık" dedi. Sezer, "Yaza Merhaba dediğimiz son yarış ayağında tüm ekipler üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği ve kurallara sadık kalarak trofemizi tamamlayabildiğimiz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan da, "Tüm marina ekibimizin hijyen ve mesafe konusunda profesyonelce hareket ettiği örnek bir yarış organizasyonu daha geride bıraktık ve 'Yaza Merhaba' dedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve katılımın artacağı bir sonraki yarışları sabırsızlıkla bekliyoruz" diye belirtti.

Covid-19 sürecinde gerçekleşebilen tüm yarışlarda olduğu gibi bu yarış ayağında da pandemi kuralları gereği brifingler WhatsApp üzerinden yayınlandı. Yarış teknelerini farklı pontonlara yerleştirilerek temas en aza düşürüldü. Yarışın ilk günü, elverişli hava koşullarıyla birlikte 12: 30'da start alındı. Hakem kurulunun kararıyla IRC sınıfı ilk gün ilk yarışı A2 rotasında, ikinci yarışı Coğrafi-6 rotasında; Destek sınıfı ise tek yarışlarını Coğrafi-6 rotasında tamamladı. İkinci gün tüm sınıflar her iki yarışta Coğrafi-1 rotasında yarışmak üzere yine aynı saatte start aldı. Rotalarını tamamlayan 14 IRC sınıfı ve 4 Destek sınıfı toplam 18 tekne, iki yarışla günü tamamladı.

6. ayak yarışları pandemi önlemleri gereği ödül töreni yapılmadan, derece alan ekiplerden temsilen gelen bir kişiye, sosyal mesafeye uyarak kupaları tek tek teslim edildi. - İZMİR

Çeşme'de yat yarışlarıyla Yaza Merhaba denildi
Çeşme'de yat yarışlarıyla Yaza Merhaba denildi

Yaza Merhaba, Marina, İzmir, Çeşme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çeşme'de yat yarışlarıyla 'Yaza Merhaba' denildi - Son Dakika Spor


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