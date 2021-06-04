ÇEŞME'DE YAVRU 3 KÖPEK KATLEDİLDİ - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, mahalleli tarafından beslenen yavru köpeklerden biri kafası kesilmiş ikisi ise toprağa gömülmüş halde bulundu. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine polis, inceleme başlattı.

İlçeye bağlı Paşalimanı mahallesi 5419 sokak mahallesi sakinleri, geçen Çarşamba günü çocuk parkı yakındaki çöp konteynerinin yanında başı kesilmiş halde yavru bir köpek buldu. Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen mahalleli, yavru köpeğin mahallede beslenen 4 köpekten biri olduğunu fark edince diğerlerini aramaya başladı. Yavru köpeklerden 2'si de başlarına darbe almış ve toprağa gömülmüş şekilde bulundu. Vatandaşların şikayeti üzerine Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde tespit yaparak, konuyla ilgili inceleme başlattı. Ortadan kaybolan bir yavru köpeğin ise akibetlerinin araştırıldığı belirtildi.

'BUNUN ADI DEHŞET'

Sokak köpeklerini besleyen mahalle sakinlerinden Perin Seven karşılaştıkları manzaranın kendilerini şok ettiğini belirterek olayı 'dehşet' olarak yorumladı. Mahallele sakinlerinin sokak hayvalarıyla ilgilendiğini ve beslediğini, sevimli 4 yavru köpeğin de herkes tarafından sevildiğini ifade eden Seven, "Son birkaç gündür yavru köpekleri göremez olmuştuk. Komşum, köpeklerden birini, kafası kesilmiş halde çöp konteynerinin yanında buldu. Manzara karşısında kanımız dondu. Bunun üzerine hemen diğer yavruları da aramaya koyulduk. Çevredeki bekçiler, 2 yavruyu cansız bulduklarını ve zehirlendikleri düşüncesiyle gömdüklerini söyledi. Yavruları gömüldükleri yerlerden çıkardık, onların da kafalarında darbe vardı, kopmuştu. Burada ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bunu yapan canilerin bulunmasını istiyoruz. Hayvana bunu yapabilen insana da yapar. Köpek yavrularına bunu yapanlara insan diyemiyorum. Çok sevgi ve şefkat dolu hayvanlardı, hala inanamıyorum. Olay hızlıca çözülsün, sorumlular cezalandırılsın ve bu tarz şeyler bir daha yaşanmasın istiyoruz" dedi.

'BU İNSANLIK DEĞİL'

Mahalle sakinlerinden AK Parti eski İzmir İl Başkanı Bülent Delican da, karşılaştıkları manzaranın aile olarak kendilerini çok etkilediğini söyledi. Delican, şunları söyledi:

'Birkaç gün önce evimize geldiğimizde çöp konteynerinin orada bizim de beslediğimiz sokak hayvanlarından birinin şişmiş şekilde yattığını gördük. Onu öyle görünce içimiz parçalandı. Bu caniliği yapan ve yapanların en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz. O küçücük köpeklerden ne istediklerini benim aklım almıyor. Küçük kızım da köpeği o şekilde gördü. Hem o hem de biz çok etkilendik. Aslında bu bölge tertemiz insanların olduğu bir yer. Böyle bir olaya ilk kez rastladık ve oldukça şaşkınız. Sokak canlılarını da tüm mahalle sakinleri olarak beslerdik. Hemen her ev o yavru köpekler için dışarıya mama veya yiyecek koyardı. Çocuk parkına gelen çocuklarında sevgisi haline gelmişlerdi. Bunu insanlığa sığdıramıyoruz."

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNT DÖKÜMÜ:

-Köpeklerden eski görüntü

-Köpeklerin fotoğrafları

-Mahalleli röportaj

-Mahalleden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI ? Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, (DHA)