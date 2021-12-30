Üye Girişi
Çeşme'de yılbaşı bereketi; otellerde yüzde 100 doluluk - Son Dakika

Çeşme'de yılbaşı bereketi; otellerde yüzde 100 doluluk

30.12.2021 10:59
Çeşme'de yılbaşı bereketi; otellerde yüzde 100 doluluk

İZMİR'in turistik ilçesi Çeşme'deki oteller, yılbaşı öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

İZMİR'in turistik ilçesi Çeşme'deki oteller, yılbaşı öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, ışıklandırma ve süslemelerle hem sokaklarda hem de işletmelerde son hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Hem sokaklarda hem de işletmelerde yılbaşı hazırlıklarının tamamlandığını belirten ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir "Şu anda Çeşme'deki otellerimiz ve Alaçatı sokakları yılbaşı için tamamen hazırlandı. Işıklandırmalarından, süslemelerine kadar hazır bir şekilde restoran ve otellerimiz misafirlerini bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Alaçatı'da yılbaşı kutlamanın bir prestij olduğunu vurguluyoruz. Çok sayıda misafirin Alaçatı'ya geleceğini rezervasyonlardan görüyoruz. Alaçatı otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Çeşme'de ise daha çok 5 yıldızlı otellerimiz mevcut. Açık olan otellerimizin neredeyse tümü yılbaşına hazır ve dolmuş durumda. Otellerimizin dışında restoran ve kafelerde de yılbaşı kutlamalarına hazırlık devam ediyor. Onlar da kendilerini yılbaşına hazırladılar ve rezervasyonları tamamladılar" ifadelerini kullandı.

'İÇ MEKANLARDA DİKKATLİ OLUNMALI'

Yılbaşı kutlamalarında dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizen Demir, "Covid-19 ile maalesef hala karşı karşıyayız. Yeni varyantla birlikte yılbaşının felakete dönüşmemesini arzu ediyoruz. Kapalı alanlarda maske ve mesafe standartlarına uymamız lazım. Geçen yılbaşını kutlayamadık. 2019'a baktığımızda ise güzel bir yılbaşı geçirdik. Alaçatı sokakları 10 binleri ağırladı. Aynı atmosferi bu yılbaşında yaşamak istiyoruz. Beklentimiz ve arzumuz bu şekilde. Ne yazık ki Covid-19 ile karşı karşıya olduğumuz için iç mekanlarda gerekli mesafe ve standartlara uyarak yılbaşını kutlamamız lazım. Daha çok açık alanlarda yeni yıla merhaba dememiz gerekir" diye konuştu.


Çeşme'de yılbaşı bereketi; otellerde yüzde 100 doluluk
Çeşme'de yılbaşı bereketi; otellerde yüzde 100 doluluk
Çeşme'de yılbaşı bereketi; otellerde yüzde 100 doluluk
Çeşme'de yılbaşı bereketi; otellerde yüzde 100 doluluk
YORUMLAR
500

Yakup Demir, Yılbaşı, Alaçatı, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çeşme'de yılbaşı bereketi; otellerde yüzde 100 doluluk - Son Dakika


İstanbul'un insani geçim ücreti açıklandı! İşte insan gibi yaşayabilmek için almamız gereken ücret İstanbul'un insani geçim ücreti açıklandı! İşte insan gibi yaşayabilmek için almamız..         
11:01
Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı         
10:46
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28

Son Dakika Haberleri
11:01 İstanbul'un insani geçim ücreti açıklandı! İşte insan gibi yaşayabilmek için almamız gereken ücret
10:55 Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı
10:45 Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı
10:44 Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı
10:40 CIA, Danimarkalı yetim çocukları denek olarak mı kullandı?
10:38 İmamoğlu için "Suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız?
10:32 Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu!
10:27 Genç kızın talebi Esra Erol'u çok şaşırttı! Annesi internetten tanıştığı adamla kaçmıştı
10:23 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun
10:22 Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 11:13:46. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme'de yılbaşı bereketi; otellerde yüzde 100 doluluk - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement