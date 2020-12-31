Çeşme'de yılbaşı öncesi yazlıklar dolu, sokaklar boş - Son Dakika

Çeşme'de yılbaşı öncesi yazlıklar dolu, sokaklar boş

31.12.2020 15:37

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yılbaşı öncesinde sokakların boş olduğu, ilçeye gelenlerin konutlarında yılbaşını karşılamaya hazırlandığı gözlendi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yılbaşı öncesinde sokakların boş olduğu, ilçeye gelenlerin konutlarında yılbaşını karşılamaya hazırlandığı gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu akşam saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlama sürecini ilçede geçirmek isteyenlerin gelişleriyle, bölgede nüfus yoğunluğu büyük ölçüde arttı.

Normal koşullarda kış aylarında 40 bin civarında olan ilçe nüfusu, yeni yılı yazlıklarında geçirmek isteyenlerle 250 bine ulaştı.

Gelenlerin kendilerini evlerinde izole etmeleri nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer turizm merkezlerine göre ilçenin salgından daha az etkilendiğini belirtti.

Çeşme'de yazlığı olanların salgın dönemini burada geçirmeyi tercih ettiğini anlatan Oran, "Bu durum belediye hizmetleri açısından sıkıntı çıkarsa da Çeşme'yi sevenler, Çeşme'de 12 ay yaşanabileceğini görmüş oldu." diye konuştu.

Sagını ilçede geçirenlerin, ikametlerini Çeşme'ye taşımalarını isteyen Oran, "Çeşme'de şu anda 250 bin civarında nüfus var ama herkes evinde kendini izole ediyor. Çeşme'de herkes maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyuyor. Vatandaşlar yılbaşını herkes kendi evinde, tedbirlere uyarak kutlayacak. Biz de kolluk kuvvetlerimizle birlikte kontrol edeceğiz." dedi.

Çeşme'de yılbaşı öncesi yazlıklar dolu, sokaklar boş
Çeşme'de yılbaşı öncesi yazlıklar dolu, sokaklar boş
Çeşme'de yılbaşı öncesi yazlıklar dolu, sokaklar boş
Çeşme'de yılbaşı öncesi yazlıklar dolu, sokaklar boş

Pazartesi, İzmir, Çeşme, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çeşme'de yılbaşı öncesi yazlıklar dolu, sokaklar boş - Son Dakika


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