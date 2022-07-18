Çeşme'de Yine Yangın - Son Dakika
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Çeşme'de Yine Yangın

18.07.2022 23:59

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde otluk alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir ile Çeşme belediyesi ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Ildır’da büyük bir yangın var, özel su tankeri sahibi herkese sesleniyorum. Tankerleriniz dolu olarak Ildır’a bize yardıma gelin” çağrısı yaptı.

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde otluk alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir ile Çeşme belediyesi ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Ildır'da büyük bir yangın var, özel su tankeri sahibi herkese sesleniyorum. Tankerleriniz dolu olarak Ildır'a bize yardıma gelin" çağrısı yaptı.

Tatil cenneti Çeşme'de 14 Temmuz'da yüzlerce dönüm alanı kül eden yangının üzerinden 4 gün geçtikten sonra yine alevler yükseldi. Bugün akşam saat 22.45 sıralarında Çeşme'nin Ildırı Mahallesi'ndeki otluk alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, ilk etapta yangına 2 arazöz ve 2 müdahale aracı sevk etti. İzmir Büyükşehir ve Çeşme Belediyesi ekipleri de kısa sürede yangın bölgesine ulaştı. Ekipler, alevlerin yayılması ve ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yangın görüntülerini, "Çeşme'de can yakan görüntüler. Ildır'da felaket büyümeden söndürülmesi tek temennimiz" notuyla paylaştı.

İlk andan itibaren yangın yerinde olan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise özel su tankeri sahiplerine çağrı yaptı.

Başkan Oran, "Ildır'da büyük bir yangın var, özel su tankeri sahibi herkese sesleniyorum. Tankerleriniz dolu olarak Ildır'a bize yardıma gelin. Ildır merkez yanıyor! Bütün özel su tankeri sahiplerine sesleniyorum Çeşme'de. Su tankeri sahipleri dolu olarak Ildır'a bize yardıma gelin. Bu yayını izleyenler tanıdığı su tanekeri sahiplerini Çeşme'de, Ildır'a dolu olarak yönlendirsin" dedi.

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Kaynak: ANKA

Çeşme, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Yine Yangın - Son Dakika

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