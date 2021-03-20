Çeşme'de Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı belirtilen sığınmacı aranıyor - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı ve kaybolduğu öne sürülen sığınmacının bulunması için çalışmalara devam ediliyor.

Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Sığınmacıların bulunduğu Boğaz Adası'nın yanı sıra Fener Adası ve Ayasandra mevkisinde de çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Diğer yandan dün kurtarılan sığınmacılardan 2'sinin tedavisinin hastanede devam ettiği, 1'inin ise taburcu olduğu öğrenildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında dün sabah saatlerinde bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesine ulaşılmıştı. Bulunamayan 1 sığınmacı için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sahil güvenlik birimlerince elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek denize atıldığı kaydedilen sığınmacıların Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı anların görüntüsünü paylaşmıştı.

Sığınmacılar, Sakız Adası'nda 2 gün önce yakalandıklarını, bota bindirildiklerini ve elleri kelepçeyle bağlandıktan sonra denize atıldıklarını ifade etmişti.