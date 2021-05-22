Çeşme'deki 1 arsa, 4 milyon 500 bin liradan başlayan fiyatla satışta

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çeşme'nin Musalla Mahallesi'ndeki bir arsayı 4 milyon 500 bin liradan başlayan fiyatla satışa çıkardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara Kahramankazan, İzmir Çeşme, Kırıkkale Yahşihan, Malatya Battalgazi, Şırnak Cizre ve merkez, İstanbul Çekmeköy, Hakkari Yüksekova ile Van Erciş'te 181 arsayı açık arttırma ile 3 Haziran günü satışa çıkaracağını duyurdu.

Açıklanan duyuruda, Çeşme'de, Musalla Mahallesi, Fener Burnu'ndaki 7119 Ada 2 Parsel'deki 500 metrekarelik arsa da, 4 milyon 500 bin liradan başlayan fiyatla satışa çıkarıldığı belirtildi.

Yüzde 25 peşinat, 24 ay vadeli ve KDV'den muaf şekilde gerçekleştirilecek satışlar, 3 Haziran Perşembe günü saat 11.00'da başlayacak. Açık attırmaya katılmak isteyenler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ankara'daki merkezinde ve Hakkari Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Konferans Salonu'nda müzayede düzenlenecek. İnternet üzerinden www.emlakmuzayede.com.tr adresinden de teklif verilebilecek. - İZMİR