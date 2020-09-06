Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinde 5 işletmeye, 15 gün kapatma cezası verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 5 işletmenin, "toplum sağlığı için tehlike arz eden eylemlerinin devamlılık gösterdiği" tespit edildi.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işletmelerin 15 gün süre için kapatılmasına karar verdi.

Kararın, bugünden itibaren geçerli olduğu bildirildi.