Çeşme'deki faciada ölenlerin cenazeleri teslim edilmeye başlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'deki faciada ölenlerin cenazeleri teslim edilmeye başlandı - Son Dakika

Çeşme'deki faciada ölenlerin cenazeleri teslim edilmeye başlandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

Çeşme'deki faciada ölenlerin cenazeleri teslim edilmeye başlandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınlarına teslim edilmeye başlandı.


Geçtiğimiz cumartesi günü Çeşme ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan tekne yasa dışı yollarla Yunanistan'a bağlı Sakız Adası'na doğru yol alırken batmış, facia yaşanmıştı. Meydana gelen olayda, 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetmiş, teknede bulunan diğer 8 kişi ise son anda kurtulmuştu.


Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri barındıran ve bu kişilerle para gönderme işlemi yaptığı belirlenen şüphelilerin de yer aldığı biri yabancı toplam 6 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Faciada hayatını kaybeden göçmenlerin cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsisi yapılan 8'i çocuk 11 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edilmeye başlandı.


Anne ve 3 çocuğu olmak üzere 4 kişinin cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Manisa'nın Turgutlu ilçesine, anne ve 2 çocuk olmak üzere 3 kişinin cenazesi ise İzmir'in Menderes ilçesine götürüldü. Cenazelerin bugün defnedileceği bildirildi. 4 kişinin cenazesinin teslim işlemlerinin ise daha sonra yapılacağı öğrenildi.


Hayatını kaybedenlerin birbirleriyle akraba oldukları ve yıllardır Türkiye'de yaşadıkları öğrenilirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri ise emniyette devam ediyor. - İZMİR

Adli Tıp, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesi kararlaştırıldı
Cep telefonunda çocuk istismarı içeren müstehcen filmler bulunan şahıs tutuklandı Üvey baba dehşeti! Çocuklar açlıktan ve soğuktan ölmek üzereyken bulundu 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılanlar görenleri kahretti! Komşular derhal polise haber verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 23:06:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeşme'deki faciada ölenlerin cenazeleri teslim edilmeye başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]