Son Dakika Haberleri: Çeşme'deki kafeye tahliye kararı verilmesinin ardından gözyaşlarına boğuldular
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Çeşme'deki kafeye tahliye kararı verilmesinin ardından gözyaşlarına boğuldular

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, herkesin bildiği 30 yıllık kafenin belediye tarafından yıkılması vatandaşların tepkisini çekti.

Çeşme'deki kafeye tahliye kararı verilmesinin ardından gözyaşlarına boğuldular, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde, herkesin bildiği 30 yıllık kafenin belediye tarafından yıkılması vatandaşların tepkisini çekti.


Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi Onursal Başkanı Dilşad Arınç'ın işlettiği 30 yıllık kafe için tahliye kararı çıktı. Çeşme Belediyesi tarafından gönderilen tahliye yazısında, alanın hüküm ve tasarrufunun belediye altında olduğu, işgal edilen kafe bahçesinin tahliye işlemlerinin başlanacağına dair uyarı yazı gönderildi. Kararın ardından Çeşme Belediyesine ait Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zabıta kontrolünde bahçede bulunan 30 yıllık asmayı keserek, pergoleyi söktü. 30 yıllık kafenin tahliyesi sırasında ise bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.


Kafeye sürekli gelip gidenlerden Güniz Arel, bu yaşananların çok üzücü olduğunu dile getirdi. Bazı vatandaşlarda, Çeşme Belediyesine tepki gösterdi. - İZMİR

Atatürkçü Düşünce Derneği, İzmir, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:04 Kaynak: İHA
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