Çeşme'deki Kış Trofesi yarışlarına fırtına engeli - Son Dakika
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Çeşme'deki Kış Trofesi yarışlarına fırtına engeli

6 saat önce

Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) tarafından düzenlenen 2020 İzmir Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları, fırtına ve sağanak yağış nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Çeşme'deki Kış Trofesi yarışlarına fırtına engeli, System.String[]

Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) tarafından düzenlenen 2020 İzmir Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları, fırtına ve sağanak yağış nedeniyle gerçekleştirilemedi.


22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 İzmir Kış Trofesi 2. Ayak Yarışlarına 45 tekne başvuru yaptı. Yarışın ilk günü olan 22 Şubat Cumartesi günü, Çeşme fırtınalı bir güne uyandı. Yarış brifinginin ardından denize açılan hakem heyeti gün boyu rüzgar ölçümü yaptı. Sağanak yağış sırasında 30 knotları bulan hava, ilk günün yarışsız kapanmasına neden oldu.


Yarış gerçekleştirilemeyince, bir önceki ayak olan Kış Trofesi 1. Ayak yarışlarının ödül töreni gerçekleşti. Ödüller, EAYK Başkanı Akif Sezer ve Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan tarafından sahiplerine verildi.


23 Şubat Pazar günü ise brifing ardından yapılan hava tahminlerine göre saat 13.00 civarında yarış yapılabileceği öngörülse de bu tahminlerin üzerinde devam eden, sağanaklarda 34 knotları bulan rüzgar hızı sebebiyle Kış Trofesi 2. Ayak Yarışlarının 2. günü de yarışsız sona erdi.


2020 İzmir Kış Trofesi'nin 3. Ayak Yarışları 14-15 Mart tarihlerinde Çeşme'de gerçekleştirilecek. - İZMİR

Çeşme, İzmir, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:45 Kaynak: İHA
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