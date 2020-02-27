Çeşme'deki okullar ve camiler dezenfekte edildi - Son Dakika
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Çeşme'deki okullar ve camiler dezenfekte edildi

6 saat önce

İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde tüm okullar ve camiler, Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Çeşme'deki okullar ve camiler dezenfekte edildi, System.String[]

İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde tüm okullar ve camiler, Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.


Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanları olan camileri ve okulları ilaçlayarak dezenfekte etti. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçe genelinde bulunan okulların ve camilerin temizlik ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam edildiğinin altını çizerek, "Camilerimizin ve eğitim yuvası olan okullarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü bakım, onarım, yenileme, temizlik ve hijyen çalışmaları belirlenen program dahilinde sahadaki ekiplerimiz tarafından yapılıyor. İnsan odaklı hizmet anlayışımız gereği okullarımıza ve ibadethanelerimize yönelik her türlü desteğimiz kesintisiz şekilde sürecek" dedi. - İZMİR

Çeşme Belediyesi, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:49 Kaynak: İHA
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