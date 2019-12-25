Çeşme'deki Osmanağa Konağında restorasyon yeniden başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'deki Osmanağa Konağında restorasyon yeniden başladı - Son Dakika

Çeşme'deki Osmanağa Konağında restorasyon yeniden başladı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, "Şekerci Konağı" olarak da bilinen Çeşme'deki Osmanağa Konağında restorasyon çalışmaları yeniden başladı.

Çeşme'deki Osmanağa Konağında restorasyon yeniden başladı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde, "Şekerci Konağı" olarak da bilinen Çeşme'deki Osmanağa Konağında restorasyon çalışmaları yeniden başladı.


Osmanlı dönemine ait, Çeşme'nin en büyük konaklarından birisi olan ve 346 metrekare alana sahip Osmanağa Konağında ilk restorasyon çalışmaları, 2 Mayıs 2011 tarihinde İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca projenin onaylanması ile başlamış; ancak restorasyonu tamamlanamamıştı.


Restorasyonun tamamlanabilmesi için 2017 yılında destek sözleşmesi imzalanmıştı. Proje faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluk ise İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce üstlenildi. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen restorasyon çalışmaları yeniden başladı. 1 milyon 899 bin liraya ihale edilen restorasyonun 380 günde tamamlanması hedeflenirken, Osmanağa Konağının restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çeşme Müzesi tarafından müze ve idari hizmetlerde kullanılacağı öğrenildi. - İZMİR

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar
Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü

Son Dakika Haberleri
17:50 Bahçelievler'de binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
17:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter meşru değildir, gayrimeşrudur" - Son Dakika
17:50 Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Şule Çet davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki... - Son Dakika
17:50 Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (1) - Son Dakika
17:49 Şentop ve Soylu, polis mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika
17:39 Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:54:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeşme'deki Osmanağa Konağında restorasyon yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]