Çeşme'deki tarihi hamam hizmete açılıyor - Son Dakika
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Çeşme'deki tarihi hamam hizmete açılıyor

6 saat önce

Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, Çeşme'nin en önemli tarihi yapılarından bir tanesi olarak bilinen, yıllardır restorasyon çalışmaları tamamlanmasına rağmen açılamayan Tarihi Çeşme Hamamı'nın yakında hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Çeşme'deki tarihi hamam hizmete açılıyor, System.String[]

Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, Çeşme'nin en önemli tarihi yapılarından bir tanesi olarak bilinen, yıllardır restorasyon çalışmaları tamamlanmasına rağmen açılamayan Tarihi Çeşme Hamamı'nın yakında hizmete açılacağının müjdesini verdi.


1500'lü yıllarda Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Pargalı İbrahim Paşa tarafından Ceneviz Kalesi ve Kervansaray'ın yanına yaptırılan, Çeşme tarihi ve turizmi için büyük önem arz eden ve zamanla oldukça yıpranan Tarihi Çeşme Hamamı, 2016 yılında Anıtlar Kurulu kontrolünde Çeşme Belediyesi tarafından restore edilmesine rağmen yıllardır kapalıydı. Göreve geldiği andan itibaren dünya mirası olan tarihi eserlerin restorasyonunu yaparak ayağa kaldırmayı hedefleyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Tarihi Çeşme Hamamı'nın hizmete açılması için sürdürülen çalışmaların sonuna gelindiğini ve hamamın kısa zaman içerisinde hizmete açılacağını söyledi.


"SİT Kurulu'ndan oturma raporlarını aldık"


Tarihi Çeşme Hamamı'nın açılması için SİT Kurulu'ndan oturma raporlarını aldıklarını dile getiren Başkan Oran, "İlçemizdeki tek hamam olma özelliğini taşıyan ve restore edilmesine rağmen yıllardır açılamayan Tarihi Çeşme Hamamı'nı yakında açarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tarihi ve turistik amaçla kullanılmasını düşündüğümüz hamamda geleneksel gelin hamamları da yapılabilecek. 12 ay boyunca açık olacak hamam esnafımıza can suyu olurken aynı zamanda bölgeye canlılık katacak" dedi.


"Çeşme'nin tarihi değerlerine sahip çıkıyoruz"


Çeşme'nin tarihi değerlerini ayağa kaldırdıklarını ifade eden Başkan Oran, "Çeşme denizi, kumu, güneşinin yanı sıra tarihi ve kültürel güzellikleriyle de Ege'nin hatta Türkiye'nin göz bebeği. Çeşme Kalesi, Kervansaray'ı, Tarihi Çeşme Hamamı, Kiliseleri gibi daha birçok değerimizi koruyarak Ege'nin dünyaya açılan kapısı Çeşme'yi hak ettiği noktaya taşıyacağız. Çeşme'nin tarihi değerlerine sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Restorasyonu tamamlandı


2016 yılına kadar aktif olarak kullanılan ve dokusu bozulan hamamın bahçe duvarları onarıldı, bahçe düzenlemesi tamamlandı. Sıcak su deposu projeye uygun olarak restore edildi. Isıtma sistemi, tesisatı yenilendi. Hamamın tavanı ve tabanı projesine uygun olarak masif ahşaptan imal edildi. Ahşap oturtma çatı dört meyilli olarak yeniden yapıldı. Bahçeye ısı pompası ünitesi ve jenaratör yerleştirildi. Hamamın içerisindeki bozuk çeşme onarılarak çalışır hale getirildi. Su-ısı izalasyonu detayları çözüldü.


Pargalı Hamamı'nın tarihçesi


Osmanlı Deniz Kuvvetleri Donanması 1500'lü yıllarda hava şartlarından dolayı Çeşme Körfezi'ne gelerek buraya sığındı. 1528 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Çeşme Kalesi yanına Kervansaray yaptırıldı. Daha sonra askerlerin ve bölge halkının yararlanabilmesi için Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Pargalı İbrahim Paşa tarafından Tarihi Çeşme Hamamı yapıldı. Asırlardır kullanılan ve zaman içerisinde tarihi dokusu bozulan hamam 2016 yılında Anıtlar Kurulu kontrolünde Çeşme Belediyesi tarafından restore edilmesine rağmen yıllardır kapalı kaldı. SİT Kurulu'ndan raporları alınan tarihi hamam yakın zamanda Çeşmeliler'in hizmetine açılacak. - İZMİR

Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
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