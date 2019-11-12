Çeşme'deki tarlalara toprak analizi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı, Çeşme'deki tarlaların toprak analizini yaparak gübreleme önerilerinde bulundu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı görevlileri, Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer ile birlikte Çeşme'deki üreticilerin tarlalarından toprak örnekleri aldı. Görevliler daha sonra ise bunları laboratuvarda inceledi.



Toprak analizlerinin tamamlanmasının ardından Çeşme'ye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Toprak Analiz Laboratuvarı sorumluları Ziraat Yüksek Mühendisi Ayşen Duman ve Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Özen, Çeşme Ziraat Odası Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Özer ile birlikte Germiyan ve Ovacık Mahalleleri'nde birer toplantı düzenledi. Görevliler toplantıda, üreticilere toprak analiz raporlarını dağıttı. Toprak Analiz Laboratuvarı sorumluları, raporlar hakkında açıklamalarda da bulunarak, gübreleme önerilerinde bulundu. - İZMİR