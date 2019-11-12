Son Dakika Haberleri: Çeşme'deki tarlalara toprak analizi
Son Dakika Güncel Çeşme'deki tarlalara toprak analizi - Son Dakika

Çeşme'deki tarlalara toprak analizi

7 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı, Çeşme'deki tarlaların toprak analizini yaparak gübreleme önerilerinde bulundu.

Çeşme'deki tarlalara toprak analizi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı, Çeşme'deki tarlaların toprak analizini yaparak gübreleme önerilerinde bulundu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı görevlileri, Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer ile birlikte Çeşme'deki üreticilerin tarlalarından toprak örnekleri aldı. Görevliler daha sonra ise bunları laboratuvarda inceledi.


Toprak analizlerinin tamamlanmasının ardından Çeşme'ye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Toprak Analiz Laboratuvarı sorumluları Ziraat Yüksek Mühendisi Ayşen Duman ve Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Özen, Çeşme Ziraat Odası Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Özer ile birlikte Germiyan ve Ovacık Mahalleleri'nde birer toplantı düzenledi. Görevliler toplantıda, üreticilere toprak analiz raporlarını dağıttı. Toprak Analiz Laboratuvarı sorumluları, raporlar hakkında açıklamalarda da bulunarak, gübreleme önerilerinde bulundu. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süleyman Özer, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:31:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeşme'deki tarlalara toprak analizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]