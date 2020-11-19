Çeşme'deki tatilciler Kovid-19 ve deprem nedeniyle kışı yazlıklarında geçirecek - Son Dakika

Çeşme'deki tatilciler Kovid-19 ve deprem nedeniyle kışı yazlıklarında geçirecek

19.11.2020 11:07
Çeşme'deki tatilciler Kovid-19 ve deprem nedeniyle kışı yazlıklarında geçirecek, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremin etkisiyle kışa az bir süre kala daha önce olmadığı kadar kalabalık bir dönem geçiriyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremin etkisiyle kışa az bir süre kala daha önce olmadığı kadar kalabalık bir dönem geçiriyor.

Çeşme'de yazlığı bulunanlar, Kovid-19 ve deprem nedeniyle, ilçedeki evlerinde kalmayı sürdürüyor.

"Yazlıkçılar", geçmişte yaz aylarında kullandıkları evlerinin kışın ısınma problemini çözmek için de klima, elektrikli ısıtıcı ya da soba satın alıyor. Bazı yazlıkçılar ise kalorifer sistemi kurduruyor.

Kışın kepenklerini kapatan esnaf ise müşterilerine hizmet etmeyi sürdürüyor. Semt pazarlarındaki kalabalık ise yazı aratmıyor.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, AA muhabirine, yaz turizminin önemli merkezlerinden ilçede bu kış nüfus yoğunluğu gözlemlediklerini söyledi.

Bunda İzmir'deki depremin etkili olduğunu ifade eden Köfüncü, "Şu anda Çeşme'de yaklaşık 250 bin nüfus var. Geçmişte kasım aylarında nüfus 50 bini bile bulmuyordu." dedi.

İlçeye yazın gelenlerin kışın da kalmaya devam ettiğini anlatan Köfüncü, "Bunun yanı sıra Kovid-19 vakaları artınca gelen de var. İstanbul, Ankara ve İzmir merkezinden geliyor ağırlıklı olarak. İkinci anahtarı olan burada yaşamına devam ediyor." diye konuştu.

Köfüncü, ısıtmaya yönelik alışverişlerin de arttığını, kalorifer servislerinde yoğunluk yaşandığını aktardı.

"Bu yıl 80 soba sattık"

İlçe esnafından Özay Kaya ise yaklaşık 20 senedir Çeşme'de soba sattığını, talebin ilk kez bu kadar çok olduğunu gördüğünü dile getirdi.

Kaya, "Geçen yıl 15 soba satmıştık. Şu anda 80'i geçtik. Sobanın yanında battaniye gibi ürünlerin de satışı arttı. Alan müşterilerimiz genelde İstanbul'dan, Ankara'dan kaçıp Çeşme'ye gelenler." ifadesini kullandı.

Yazlığında kalmaya devam eden İsmail Hakkı Ufuk, Almanya'da ikamet ettiğini ve yaklaşık 30 yıldır Çeşme'de tatil yaptığını aktararak, "Eşimle, salgın döneminde de en güzel korunmanın burada yaşamak olduğunu düşündük." dedi.

Havaların soğumasıyla kış hazırlıklarına başladıklarını belirten Ufuk, "Elektrikli ısıtıcı ve klimaları çalıştırmaya başladık. Bulunduğumuz sitede önceki kasımda en fazla 5 aile vardı. Şu anda 20 aile yaşıyor. Herkeste Kovid-19 korkusu var. Diğer komşularımız da ikişer ısıtıcı aldı. Bazı komşularımız da soba kurdu." şeklinde konuştu.

Yazlıkçılardan Banu Erener de koronavirüs nedeniyle kışın da Çeşme'de kalmaya devam ettiğini söyledi.

Kışa yönelik alışverişlerini tamamladıklarına işaret eden Erener, şunları kaydetti:

"Sobalarımızı ayarladık, yeni giysiler aldık veya evlerimizden kışlık giysilerimizi getirdik. Tüm hazırlığımız, kışı hastalığa yakalanmadan geçirmek için. Bizim sitemizde geçen sene bir aile belki oluyordu. Bu sene 20 hane dolu. Kışı da burada geçirecekler. Ayrıca hafta sonu da gelenler var."

Deprem, İzmir, Çeşme, Soba, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çeşme'deki tatilciler Kovid-19 ve deprem nedeniyle kışı yazlıklarında geçirecek - Son Dakika Ekonomi


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