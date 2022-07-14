Son dakika... Çeşme'deki yangın havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Çeşme'deki yangın havadan görüntülendi

14.07.2022 01:27

Son dakika haberler: Çeşme'deki yangın havadan görüntülendi İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan makilik alandaki yangın, havadan dron ile görüntülendi.

Çeşme'deki yangın havadan görüntülendi

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan makilik alandaki yangın, havadan dron ile görüntülendi.

Çeşme Karaköy Mahallesi Karahisar mevkiinde makilik arazide çıkan yangını kontrol altına çalışmaları sürerken, alevlerin ve dumanların görüntüsü havadan dron ile görüntülendi. Öğle saatlerinde çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları süren ünlü tatil merkezindeki yangın sebebiyle ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaların sabah saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor.

2 site boşaltıldı

Öte yandan yangına yakın bölgedeki Tur Sitesi ve Özpamir Sitesi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Çeşme'de çıkan iki yangın da Çeşme'de büyük üzüntü oluştururken, vatandaşlar da yangın bölgesinde çalışan ekiplere yiyecek ve su göndermek için kampanya başlattı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu Son Dakika | Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu Son dakika genel: Datça yangını böyle görüntülendi Son dakika genel: Datça yangını böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Çeşme'deki yangın havadan görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:01 Datça ve Çeşme'de yangını söndürme çalışmaları sürüyor! 7 kişinin gözaltına alındığı yangında 2 site tahliye edildi
00:28 Benzine 1 lira 54 kuruş indirim, otogaza ise 30 kuruş zam geldi
00:14 Kovid-19 yeniden etkisini göstermeye başladı: Vakalar bir haftada 59 bin arttı
23:36 Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili yeni detay gün yüzüne çıktı: Gece yarısından sonra telefonlara ulaşılamadı
23:22 Çıkan yangınlarda söndürme ekiplerini yetersiz bulan Şahan bu kez THK uçaklarını havada görmekten mutlu
22:15 Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 01:51:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Çeşme'deki yangın havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement