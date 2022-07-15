İzmir Valiliği , yangının, bir sivil toplum kuruluşu için hayvan barınağı inşası sırasında kullanılan kaynak makinesinin kıvılcımlarından çıktığının tespit edildiğini bildirmişti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla burada çalışan 7 işçi, gözaltına alınmıştı. İşçilerden 5'i, jandarmadaki işlemin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Bir sivil toplum kuruluşu tarafından Alaçatı Mahallesi'nde inşa ettirilen hayvan barınağında kaynak makinesiyle çalışırken yangının çıkmasına neden oldukları öne sürülen 2 şüphelinin jandarmadaki işlemi tamamlandı.

Kaynak: AA

Alaçatı, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çeşme'deki yangına ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

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