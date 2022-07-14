Çeşme'deki yangının nedeni ortaya çıktı! İşte gözaltına alınan 7 kişinin ilk ifadesi - Son Dakika
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Çeşme'deki yangının nedeni ortaya çıktı! İşte gözaltına alınan 7 kişinin ilk ifadesi

14.07.2022 08:16

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ilk ifadesinde, akındaki bir çiftlikte çalışan işçi olduklarını, yangının kaynaktan çıkan kıvılcımdan çıktığını söyledikleri öğrenildi.

Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda dün saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

OTOYOL TRAFİĞE KAPANDI

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 30 arazöz ve 4 dozer ile karadan müdahale ederken alevler, Rüzgar Enerji Santralleri'nin de (RES) etrafını sardı. Ayrıca İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı. Otoyol saat 20.00 itibarı ile yeniden trafiğe açıldı.

Çeşme'deki yangınla ilgili 7 işçi gözaltında! İlk ifadelerinde hatalarını kabul ettiler

7 İŞÇİ GÖZALTINDA

Yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangınla ilgili 7 işçi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadelerinde, yakındaki bir çiftlikte çalışan işçi olduklarını, yangının kaynaktan çıkan kıvılcımdan çıktığını söyledikleri öğrenildi.

Çeşme'deki yangınla ilgili 7 işçi gözaltında! İlk ifadelerinde hatalarını kabul ettiler

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangınla ilgili İzmir Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Yangının, hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesinden kaynaklanan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı ve 7 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Çeşme'nin Karaköy Mahallesi, Karahisar mevkiinde makilik arazi içerisinde bugün saat 13.25 sıralarında yangın çıktığı ilgili kurumlarımıza bildirilmiştir: Söz konusu yangının eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda, Orman Genel Müdürlüğüne ve bir kişiye ait yaklaşık 2 hektar makilik arazide meydana geldiği, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı tespit edilmiştir. Yangının, bir STK tarafından yapım çalışmaları sürdürülen hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı belirlenmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayla ilgili 7 inşaat işçisi yakalanmış ve haklarında tahkikat başlatılmıştır."

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Datça ve Çeşme'de yangını söndürme çalışmaları sürüyor! 7 kişinin gözaltına alındığı yangında 2 site tahliye edildi Datça ve Çeşme'de yangını söndürme çalışmaları sürüyor! 7 kişinin gözaltına alındığı yangında 2 site tahliye edildi Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (12) Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (12)
Kaynak: DHA

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'deki yangının nedeni ortaya çıktı! İşte gözaltına alınan 7 kişinin ilk ifadesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'deki yangının nedeni ortaya çıktı! İşte gözaltına alınan 7 kişinin ilk ifadesi - Son Dakika
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