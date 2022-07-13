Çeşme'deki Yangınla İlgili 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çeşme'deki Yangınla İlgili 7 Kişi Gözaltına Alındı

13.07.2022 22:03

İzmir Valiliği, Çeşme'deki makilikte başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangına işçilerin kullandığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların neden olduğunu ve 7 işçinin gözaltına alındığı açıkladı.

İzmir Valiliği, Çeşme'deki makilikte başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangına işçilerin kullandığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların neden olduğunu ve 7 işçinin gözaltına alındığı açıkladı.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının bugün saat 13: 25 sıralarında, Çeşme'ye bağlı Karaköy mahallesinin Karahisar mevkiindeki makilik alanda başladığı bildirildi. Orman Genel Müdürlüğü ve bir şahsa ait yaklaşık 2 hektar makilik arazide çıkan yangında şu ana kadar can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Yangının, bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapım çalışmaları sürdürülen hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı belirlenmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayla ilgili 7 inşaat işçisi yakalanmış ve haklarında tahkikat başlatılmıştır."

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 6 itfaiye su tankeri ve 4 dozer ile müdahale edildiği kaydedilirken yakındaki otobanda trafik akışının sağlanması için güvenlik güçlerinin görev yaptığı belirtildi.

Diğer yandan, güneş bakmak üzere iken kontrol altına alınan yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle tekrar büyüdüğü, söndürme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: ANKA

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Valiliği, Karaköy, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'deki Yangınla İlgili 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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