Çeşme'deki yerel gazete önemli baş sayfalarından sergi açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'deki yerel gazete önemli baş sayfalarından sergi açtı - Son Dakika

Çeşme'deki yerel gazete önemli baş sayfalarından sergi açtı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinin uzun soluklu yerel gazetesi Yeni Çeşme Gazetesi, 30. yıl dönümünü gazetenin 30 yıllık arşivinin önemli baş sayfalarından açtığı sergiyle kutladı.

Çeşme'deki yerel gazete önemli baş sayfalarından sergi açtı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinin uzun soluklu yerel gazetesi Yeni Çeşme Gazetesi, 30. yıl dönümünü gazetenin 30 yıllık arşivinin önemli baş sayfalarından açtığı sergiyle kutladı.


30 yılı geride bırakan Yeni Çeşme Gazetesi, 30 yıllık arşivinden önemli baş sayfaları bir araya getirdi ve sergi açtı. Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesinde gerçekleştirilen 30. yıl dönümü sergisi yoğun ilgi gördü. Sergiyi izleyenler, sergilenen baş sayfalara büyük ilgi gösterdi. Hafızaları tazeleyen baş sayfalarda; Çeşme'nin önemli olaylarını, Çeşme'de iz bırakan kişilerini ve kendilerini bulan bazı vatandaşlar, cep telefonları ile baş sayfaları görüntüledi.


Sergi sırasında Yeni Çeşme Gazetesi sahibi Aydın Korkmaz, ilk çıkardığı kitabı olan "Şiirimsiler" ile, son kitabı olan ve gazetesinin 1990-1995 yıllarını içeren "Bir Yerel Gazetenin Anatomisi" adlı kitabını okurları için imzaladı. - İZMİR

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:50 Kaynak: İHA
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