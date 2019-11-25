Çeşme'den gol yağmuru

Süper Amatör Lig Güney Grubu 8. haftasında Çeşme Belediyespor, evinde Şirinyerspor'u 9-2 mağlup etti.



Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 8. haftasında evinde karşılaştığı Şirinyerspor'u 9-2 yenerek, puanını 17'ye yükseltti. Maça hızlı başlayan Çeşme Belediyespor, 2. dakikada Oğuzhan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. 2. dakikada golü bulmanın sevinciyle ataklarını sürdüren Çeşme Belediyespor, 8. dakikada Muhammet Fatih ve 11. dakikada yine Oğuzhan'ın golleriyle 3-0'lık skora ulaştı. İlk 11 dakikada gelen 3-0 üstünlük, Çeşme Belediyespor'u rahatlattı. Maçın 45. dakikasında Batuhan'ın golüyle skoru 4-0 yapan Çeşme Belediyespor, ilk yarının da sonucunu ilan etti.



İkinci yarıya 4-0'lık skorun rahatlığıyla başlayan Çeşme Belediyespor, 51. dakikada Muhammet Fatih'in attığı golle 5-0'la farkı açtı. 64. dakikada Fırat Pınar, 77. dakikada da Batuhan'ın kaydettiği goller, Çeşme Belediyespor'u 7-0'lık skora ulaştırdı. Açık ara öne geçmek Çeşme Belediyespor'u gevşetirken, bulduğu atak fırsatını gole çevirmeyi başaran Şirinyerspor, 82. dakikada skoru 7-1 yaptı. Çeşme Belediyespor, yediği golün ardından toparlanarak, 85. dakikada Oğuzhan, 90. dakikada Fırat Çetin attığı gollerle skoru 9-1 yaptı. Maçın uzatma dakikalarında, 90+2'nin son saniyelerinde Şirinyerspor'un attığı gol ise maçın skorunu belirledi.



Geçtiğimiz hafta aldığı yenilgiyle liderliği Halilbeylispor'a kaptıran Çeşme Belediyespor, bu hafta Halilbeylispor'un Balçova Termalspor'la 0-0 berabere kalarak 18 puana yükselerek liderliği sürdürmesi üzerine, bir puanlık farkla lig sıralamasında ikinci oldu.



Gün: "Bu ligin standartlarının üzerindeyiz"



Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, "Biz bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesiyiz. Rakibi ciddiye alırsak, ki öyle olması gerekir, şampiyonluğa oynayan takımın öyle yapması gerekir, çok güzel işler yapıyoruz. Kalite olarak iyi takımız. Bu ligin standartlarının üzerindeyiz. Tabi ki, rakibi ciddiye aldığımız zaman iyi takımız. Koştuğumuz zaman iyi takımız. Bu, futbolun ana prensipleri içerisinde, yapılması gereken bir şey. Hedefimiz var. Hedefimizden şaşmadık, ama ara sıra yol kazaları oluyor. Geçen hafta ve Narlıdere maçında olduğu gibi. İnşallah bu kayıp puanları sezon sonunda aramayız. İçeride iyi top oynuyoruz. Bunu deplasman maçlarıyla da birleştirmemiz gerekir. Gerçekten kolej takımı gibi olduk. İyi bir havamız var. Futbolcular arasındaki arkadaşlık çok güzel. Umuyorum ki, sezon sonunda hedefimize varacağız" diye konuştu.



Çağın: "Bundan sonra oynayacağımız maçlar bizim sıralamadaki yerimizi belirleyecek"



Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağın da yaptığı değerlendirmede, "İlk yarı oyuna çok iyi başladık. Skor, 11. dakikada 3-0 olunca, takımımız rehavete girdi. Daha çok gol üretebilirdik. Sakatlıktan gelen oyuncularımız vardı. Onları koruma adına, bazı oyuncularla değiştirdik. Kart gören oyuncularımız vardı. Onları içeriden temizlememiz gerekiyordu. Önümüzdeki hafta çok daha önemli bir müsabakamız var. İkinci yarıda oyun kalitesi düştü, ama sonuçta skor 9-2 oldu. 2 golü yemememiz gerekirdi. Oyunun rehaveti bu sonucu getirdi. Kart ve sakatlanma riski nedeniyle oyuncular, bazı pozisyonlarda bıraktılar. Geçen hafta çok kötü bir mağlubiyet aldık. Takımımız iyi oynamasına rağmen, çok gol kaçırarak, maçı kaybettik. Bundan sonra oynayacağımız maçlar bizim sıralamadaki yerimizi belirleyecek. İyi bir takımız. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bol gol atmak, moral motivasyon sağlıyor. Oyuncuların kendine olan güvenini arttırıyor. Önemli olan, seyir zevki güzel, kolektif bir futbol oynamak. Bugünkü maçta zaman zaman çok yükseldik. Zaman zaman da skorun büyüklüğünden dalgalanmalar oldu. Ama sonuçta iyi bir takımız" şeklinde konuştu. - İZMİR