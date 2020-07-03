"Çeşme'den Sakız Damlıyor" - Son Dakika

"Çeşme'den Sakız Damlıyor"

İzmir Çeşme'de 40 yıl aradan sonra ilk kez geçtiğimiz yıl başlayan sakız üretimi, ekonomiye güç kazandırıyor.

İzmir Çeşme'de 40 yıl aradan sonra ilk kez geçtiğimiz yıl başlayan sakız üretimi, ekonomiye güç kazandırıyor. Belediye tarafından ilçede başlatılan damla sakızı hasadı hazırlığı, belediye başkanı Ekrem Oran'ın ağaçları çizmesiyle başladı. Çeşme'de yapılan sakız üretiminin Yunanistan'da yankıya sebep olduğunu belirten Oran, "Amacımız yıllık 25 milyon dolar civarında olan sakız ithalatını mümkün olduğunca düşürmek" dedi.

"Çeşme'den Sakız Damlıyor" projesi 2 yaşına girdi. 200 yıllık sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızını ekonomiye kazandırmak amacıyla ilçede "Hasada Hazırlık Töreni" gerçekleştirildi. İzmir Çeşme'de 40 yıl aradan sonra ilk kez yapılan sakız üretiminin Yunanistan'da yankıya sebep olduğunu belirten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Dünyada çok kısıtlı bir bölgede yetişen, sağlıktan kozmetiğe bir çok alanda kullanılan, insan sağlığı için öneminin yanı sıra ekonomik girdisi de çok güçlü olan sakız ağaçlarımıza yönelik başlattığımız bu girişimlerin Yunan basınında neden olduğu yankıyı duyduğumuzda doğru yolda olduğumuzu görüyoruz" dedi. Sakız ağaçlarını çizen Oran, "Amacımız yıllık 25 milyon dolar civarında olan sakız ithalatını mümkün olduğunca düşürmek" diye konuştu. Alaçatı Sakızlar mevkiinde gerçekleştirilen törene Cumhuriyet Halk Partisi Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çeşme'de 17 bin olan sakız ağacını kısa sürede 20 bine çıkardıklarını aktaran Oran, "Dikilen yeni ağaçlarımız ise 10 yıl sonra mahsul vermeye başlayacak. Çeşme'nin, kentimizin geleceği 10 yıl sonra çok daha parlak olacak. Sakız üretimini artırdıkça yıllık 25 milyon dolar civarındaki ithalatımız da hızla düşecek ve ekonomimize değer katacağız" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Yunanistan, İzmir, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Çeşme'den Sakız Damlıyor' - Son Dakika Ekonomi

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