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'Çeşme'den Sakız Damlıyor' Projesi 3 yaşında! - Son Dakika

'Çeşme'den Sakız Damlıyor' Projesi 3 yaşında!

06.07.2021 15:40
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Çeşme'de sakız üretimin arttırılması amacıyla hazırlanan 'Çeşme'den Sakız Damlıyor' projesi kapsamında bu yıl üçüncü kez sakız ağaçlarının hasada hazırlık töreni gerçekleştirildi.

Sakız ağaçlarına ilk çiziği atan Oran, " Sakız Adası'nın 10 katı potansiyele sahibiz, Dünya sakız üretiminde yerimizi alacağız" dedi.

Çeşme'de 40 yıl aradan sonra ilk geçtiğimiz yıllarda başlayan sakız üretimi, ekonomiye güç kazandırıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen damla sakızı ağaçlarının hasada hazırlık töreni Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın ağaçları çizmesiyle başladı. Törene Başkan Oran'ın yanı sıra, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, yerli üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende yaptığı konuşmada sakızın öneminden bahseden Oran, "Damla Sakızı insan sağlığı açısından olduğu kadar, ülkemizin ekonomik girdisi açısından da büyük öneme sahip. Sakız ağaçlarının korunması, çoğaltılması, gerekli aşılamalarla verimliliğin artırılması çalışmalarımız da bu çerçevede bizim için çok önemli. Sakız bizim için stratejik değeri yüksek bir ürün. Sakız Adası'nda sadece 150 kilometrekarelik bir alanda, Çeşme Yarımadası'nda ise 250 km metrekare her alanında yetişiyor. Sakız Adası'nın 10 katı potansiyele sahibiz. Sakızın yaygınlaştırılması için tahsislerin bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Bugüne kadar 12 bin sakız fidanı yetiştirdik. Bu yıl 50 kg damla sakızı ve 4 litre sakız yağı ürettik, özel sektörle birlikte şu anda 2 ayrı üniversitenin farmakoloji bölümlerine Tubitak'a Çeşme sakızı ile katıldık" diye konuştu.

"Sakız tekelini yıkacağız"

Çeşme'de yapılan sakız üretiminin Yunanistan'da yankıya sebep olduğunu belirten Oran, "Reçinesi ve yağı ile yıllık 180 milyon euro'yu aşan gelir potansiyeli olan Sakız üretimi konusunda attığımız adımlar bugüne kadar Tekel konumunda olan komşumuzda nasıl yankı yarattığını gördük" dedi.

"Ağaçlandırma alanlarımızı geliştiriyoruz"

Sakız ağacı sayısının 2000'in üzerine çıktığının altını çizen Oran,

"Geçtiğimiz yıl Ege Orman Vakfı ile imzaladığımız protokol sonucunda sakız ağaçlandırma alanlarımızı geliştiriyoruz. Başlangıçta 1700 olan Sakız ağacı sayımızı kısa sürede 2000'in üzerine çıkardık. Çeşme'nin önemli dondurma üreticileri o meşhur Sakızlı dondurmalarını geçtiğimiz yıl bu toprakların sakız mahsülünden ürettiler" ifadelerini kullandı.

"Çeşme'yi zirveye taşımaya devam edeceğiz"

Oran, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Çeşme'nin endemik türleri ile de marka değerini artıracak, toprağımızın korunmasını, yerel zenginliklerimizin güçlenerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Denizi, kumu, ağacı, toprağıyla, güler yüzlü insanlarıyla büyük sevdamız Çeşme için, gençlerimiz için, aydınlık yarınlarımız için yerel değerlerimizi korumaya, geliştirmeye, Çeşme'nin büyük potansiyelini her alanda güçlendirerek Çeşme'yi zirveye taşımaya devam edeceğiz. Sakız hasadımız bereketli olsun!"

"Koronavirüs yerel değerlerimize sahip çıkmayı öğretti"

Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını ile mücadele sürecinden çıkarılacak dersler olduğuna dikkat çeken Oran; "Toprağımızın, yerel değerlerimizin kıymetini bilmemiz, sürdürülebilir bir anlayışla planlı bir gelişim sağlamak için gerekli adımları atmamız gerektiğidir. Bu süreçte gördük ki; Ekonomik ve sosyal alanda sağlıklı bir gelecek planlaması için, bölgemizin, denizinden ağacına, kurdundan kuşuna, taşına, toprağına kadar her parçasına bütüncül bir yaklaşımla eğilmemiz çok önemli" dedi.

"Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Her zaman üreticinin yanında olduğunu dile getiren Başkan Oran, hayata geçirdiği projelerden söz ederek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl kurduğumuz tarımsal hizmetler müdürlüğümüz ile Çeşme'nin bereketli topraklarının ve bu topraklarda yetişen çok önemli endemik türlerimizin korunarak gelişitirilmesini sağlamak adına çok güçlü adımlar attık, atmaya devam edeceğiz.

2020 yılında 60 üreticimize dağıttığımız ata tohumumuzun 500 dönüm alanda yapılan ekiminde 200 ton ürün elde edilerek una dönüştürülmesini sağladık. Belediye işletmemiz ÇEŞTUR Halk Ekmek fırınında Karakılçık Buğdaylı ekmeği üreterek satışını sağlıyoruz. Koronavirüs kısıtlamaları ile pazar alanları daralan üreticimizden ürünlerini satın alarak mahsülün tarlada kalmaması için destek olduk. Ilıca otogar yanında pazartesi ve cuma günleri kurulan Tarladan Sofraya – Üretici pazarımızda üreticilerimizin direk tüketici ile buluşmasını sağlıyoruz. Bölgemize has, verimliliği ile ünlü Sakız ve Kaçeli koyunlarının çoğaltılması için 23 dişi, 3 erkek koyunumuz satın alarak üretimine başladık. Üreticilerimize ücretsiz olarak dağıttığımız anason tohumlarının 30 yıl aradan sonra ilk hasadını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. Üreticimize yeni pazarlar oluşturuyor, ürünlerini piyasanın üstünde fiyatlarla alım garantisi veriyoruz."

'Çeşme'den Sakız Damlıyor' Projesi 3 yaşında!

Sakız Adası, Koronavirüs, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Çeşme'den Sakız Damlıyor' Projesi 3 yaşında! - Son Dakika


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