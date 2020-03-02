Çeşme'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere fırtına engeli (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere fırtına engeli (2) - Son Dakika

Çeşme'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere fırtına engeli (2)

6 saat önce

DENİZDE MAHSUR KALAN 38 GÖÇMEN KURTARILDIİzmir'in Çeşme ilçesinden bu sabah lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen 38 göçmenin içinde bulunduğu lastik bot, iddiaya göre, Yunan polisi tarafından durdurularak, motoru ve yedek yakıt bidonu alındı.

Çeşme'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere fırtına engeli (2), System.String[]

DENİZDE MAHSUR KALAN 38 GÖÇMEN KURTARILDI

İzmir'in Çeşme ilçesinden bu sabah lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen 38 göçmenin içinde bulunduğu lastik bot, iddiaya göre, Yunan polisi tarafından durdurularak, motoru ve yedek yakıt bidonu alındı. Denizde mahsur kalan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Çeşme Limanı'na getirildi. Burada hazır bekletilen midibüse bindirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.Göçmenlerden Ramim Emiri (30), Türk Sahil Güvenliği sayesinde suda boğulup, ölmekten kurtulduklarını belirterek, "Sakız Adası'na yaklaştığımızda Yunan polisi botumuzu durdurdu. Motoruna, yedek yakıtına ve bizlerin çantalarına el koydu. Bizi botla tekrar denize saldı. 1 saat kadar sonra da Türk Sahil Güvenliği gelip, bizleri kurtardı" dedi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Yunanistan, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:22 Kaynak: DHA
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