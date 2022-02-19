Çeşme'den yurt dışına kaçmaya çalışan 12 FETÖ şüphelisi ve 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 12 FETÖ şüphelisi ve kaçmalarına yardımcı olan 2 insan kaçakçısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışan 12'si çocuk olmak üzere 30 kişi yakalanmıştı. Yapılan sorgulamalarda yakalanan kişilerden 16'sının, FETÖ/PDY silahlı suç örgütüne üye olmaktan arama kararı bulunan ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan kişiler olduğu tespit edildi. 16 FETÖ şüphelisi ve bu kişilerin kaçmalarına aracılık eden 4 insan kaçakçısı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonrada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 16 FETÖ şüphelisinden 12'si tutuklandı, 4 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yine gözaltına alınan 4 insan kaçakçısından 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu, 2 kişide adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - İZMİR