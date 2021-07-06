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Çeşme, dünya sakız üretiminde yerini almak istiyor - Son Dakika

Çeşme, dünya sakız üretiminde yerini almak istiyor

06.07.2021 17:57
Çeşme, dünya sakız üretiminde yerini almak istiyor, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde sakız üretimin arttırılması amacıyla hazırlanan "Çeşme'den Sakız Damlıyor" projesi kapsamında bu yıl üçüncü kez sakız ağaçlarının hasada hazırlık töreni gerçekleştirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde sakız üretimin arttırılması amacıyla hazırlanan "Çeşme'den Sakız Damlıyor" projesi kapsamında bu yıl üçüncü kez sakız ağaçlarının hasada hazırlık töreni gerçekleştirildi. Sakız ağaçlarına ilk çiziği atan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, " Sakız Adası'nın 10 katı potansiyele sahibiz. Dünya sakız üretiminde yerimizi alacağız" dedi.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de 40 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıllarda tekrar başlayan sakız üretimi, ekonomiye güç kazandırıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen damla sakızı ağaçlarının hasada hazırlık töreni Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın ağaçları çizmesiyle başladı. Sakızın öneminden bahseden Başkan Oran, "Damla sakızı insan sağlığı açısından olduğu kadar, ülkemizin ekonomik girdisi açısından da büyük öneme sahip. Sakız ağaçlarının korunması, çoğaltılması, gerekli aşılamalarla verimliliğin artırılması çalışmalarımız da bu çerçevede bizim için çok önemli. Sakız bizim için stratejik değeri yüksek bir ürün. Yunanistan'ın Sakız Adası'nda sadece 150 kilometrekarelik bir alanda, Çeşme Yarımadası'nda ise 250 kilometrekarenin her alanında yetişiyor. Sakız Adası'nın 10 katı potansiyele sahibiz. Sakızın yaygınlaştırılması için tahsislerin bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Bugüne kadar 12 bin sakız fidanı yetiştirdik. Bu yıl 50 kilogram damla sakızı ve 4 litre sakız yağı ürettik. Özel sektörle birlikte şu anda iki ayrı üniversitenin farmakoloji bölümlerine, TÜBİTAK'a 'Çeşme Sakızı' ile katıldık" diye konuştu.

"SAKIZ TEKELİNİ YIKACAĞIZ"

Çeşme'de yapılan sakız üretiminin Yunanistan'da yankıya sebep olduğunu belirten Oran, "Reçinesi ve yağı ile yıllık 180 milyon Euro'yu aşan gelir potansiyeli olan sakız üretimi konusunda attığımız adımların bugüne kadar tekel konumunda olan komşumuzda nasıl yankı uyandırdığını gördük" dedi. Sakız ağacı sayısının 2 binin üzerine çıktığının altını çizen Oran, "Sakız ağaçlandırma alanlarımızı geliştiriyoruz. Başlangıçta bin 700 olan sakız ağacı sayımızı kısa sürede 2 binin üzerine çıkardık. Çeşme'nin önemli dondurma üreticileri o meşhur sakızlı dondurmalarını, geçtiğimiz yıl bu toprakların sakız mahsulünden ürettiler" ifadelerini kullandı.

"KORONA VİRÜS YEREL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYI ÖĞRETTİ"

Tüm dünyayı derinden sarsan korona virüs salgını ile mücadele sürecinden çıkarılacak dersler olduğuna dikkat çeken Oran, "Toprağımızın, yerel değerlerimizin kıymetini bilmemiz, sürdürülebilir bir anlayışla planlı bir gelişim sağlamak için gerekli adımları atmamız gerektiğini öğrendik. Bu süreçte gördük ki; ekonomik ve sosyal alanda sağlıklı bir gelecek planlaması için, bölgemizin, denizinden ağacına, kurdundan kuşuna, taşına, toprağına kadar her parçasına bütüncül bir yaklaşımla eğilmemiz çok önemli" dedi.

"ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Her zaman üreticinin yanında olduğunu dile getiren Başkan Oran, hayata geçirdiği projelerden söz ederek, "Geçtiğimiz yıl kurduğumuz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Çeşme'nin bereketli topraklarının ve bu topraklarda yetişen çok önemli endemik türlerimizin korunarak geliştirilmesini sağlamak adına çok güçlü adımlar attık, atmaya devam edeceğiz. 2020 yılında 60 üreticimize dağıttığımız ata tohumumuzun 500 dönüm alanda yapılan ekiminde 200 ton ürün elde edilerek una dönüştürülmesini sağladık. Belediye işletmemizde fırınında karakılçık buğdaylı ekmeği üreterek satışını sağlıyoruz. Korona virüs kısıtlamaları ile pazar alanları daralan üreticimizden ürünlerini satın alarak mahsulün tarlada kalmaması için destek olduk. Ilıca otogar yanında pazartesi ve cuma günleri kurulan Tarladan Sofraya üretici pazarımızda üreticilerimizin direk tüketici ile buluşmasını sağlıyoruz. Bölgemize has, verimliliği ile ünlü Sakız ve Kaçeli koyunlarının çoğaltılması için 23 dişi, 3 erkek koyunu satın alarak üretimine başladık. Üreticilerimize ücretsiz olarak dağıttığımız anason tohumlarının 30 yıl aradan sonra ilk hasadını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. Üreticimize yeni pazarlar oluşturuyor, ürünlerini piyasanın üstünde fiyatlarla alım garantisi veriyoruz" şeklinde konuştu.

(Muhammet İsa Atagöz/İHA)

Çeşme, dünya sakız üretiminde yerini almak istiyor
Çeşme, dünya sakız üretiminde yerini almak istiyor
Çeşme, dünya sakız üretiminde yerini almak istiyor
Çeşme, dünya sakız üretiminde yerini almak istiyor

Sakız Adası, Yunanistan, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çeşme, dünya sakız üretiminde yerini almak istiyor - Son Dakika


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