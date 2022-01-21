Çeşme Emniyeti\'nden alkışlanacak hareket!

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü görev sorumluluk alanı içerisinde bulunan mahallelerde gerçekleştirilen mama dağıtımı sırasında insanın içini ısıtan görüntüler oluştu.

Gece 6-7 dereceye inen soğuk hava etkisiyle Çeşme sokaklarında yemek bulamayan can dostlarımız polis ekiplerinin dağıttığı mamalarla karınlarını doyurdular.

Çeşme merkez, Alaçatı, Çiftlik, Dalyan, Ovacık mahallerinde devriye görevi yapan ekiplerin yanlarında getirdiği mamaları keyifle yiyen kedi ve köpekler ekiplere sevgilerini gösterdiler.

Soğuk havalarda sokak hayvanları için mama dağıtımının devam edeceğini belirten yetkililer sokak hayvanları için vatandaşların da duyarlı olmalarını istediler.