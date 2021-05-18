Çeşme Emniyeti'nden 'Tam Kapanma' raporu! - Son Dakika

İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın koordinesi ile İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev'in direktifleriyle yapılan denetimlerde asayiş yönünden;

5.128 kişinin GBT ve izolasyon sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 54 aranan şahıs yakalanırken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 300 kişiye işlem yapıldı. Ayrıca,sosyal mesafe kurallarına uymayan 25 kişiye de idari para cezası uygulandı. Karantina kurallarına uymayan bir kişi ve maske takmayan 17 kişiye de ilgili maddeden cezai işlem yapıldı.

Tam kapanma süresince 735 işletme denetlenirken, genelgeye aykırı faaliyet gösteren 77 işletmeye 22.050 TL, 343 şahsa 1.042.200 TL olmak üzere Toplam 1.064.250 TL idari para cezası uygulandı.

Çeşme'de gerçekleştirilen Trafik denetimlerinde ise 2.670 araç sorgulanırken, 517 araca ceza yazıldı.

Kontroller sonucunda 123 araç trafikten men edilirken,toplamda 346.006 TL idari para cezası uygulandı.

Narkotik-Kaçakçılık-Asayişkonularında Tam kapama süresince İlçede yapılan uygulamalarda ise 8,79 gr metamfetamin ile 3,90 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 8 şahıs gözaltına alınırken, iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Tam kapama süresince yapılan uygulamalarda, Otodan ve İşyerinden Hırsızlık olaylarına karışan toplam 4 şahıs yakalanırken, bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Yapılan uygulamalarda, Göçmen Kaçakçılığı olayına karışan 1 şahıs da yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldı.