Çeşme Emniyeti'ne destek mesajı - Son Dakika

Çeşme Emniyeti'ne destek mesajı

08.04.2021 13:55
Çeşme Emniyeti'ne destek mesajı, System.String[]

Çeşme Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği bir basın toplantısı düzenleyerek Polis Teşkilatı'nın 176. Yılını kutlayarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne destek mesajı verdi.

Çeşme Ilıca Dost Pide Atatürk Salonu'nda düzenlenen toplantıya Dernek Başkanı Murat Erdoğan, Reşat Akbaykal, Orhan Belge, Mehmet Bilgiç, Mehmet Aypak, Metin Bülbül ve Baran Naz katıldı.

Çeşme Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği olarak Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğüne gereken desteği vermek ve her zaman yanlarında olduklarını belirten Dernek Başkanı Murat Erdoğan,"Bilindiği üzere Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 176.kuruluş yıl dönümü olması münasebetiyle emniyet teşkilatımızda görev alan tüm personelin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Çeşme ilçemiz bilindiği üzere ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden birisi. İlçemizin 24 saat asayişini ve güvenliğini sağlayan, bizlerin huzuru için görev yapan tüm emniyet teşkilatına ve Çeşme polisine, özellikle desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Valimiz Yavuz Selim KÖŞGER'e, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin AŞKIN'a, Çeşme Kaymakamımız Sayın Ünal ÇAKICI'ya ve geldiği günden beri birçok başarılı operasyonlara imza atan ve çok sevdiğimiz İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Gürcan ALEV'e ve sıralı amirleri ile tüm personeline ilçemizde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisinden başlayarak sıralı tüm polis memurları ve görevli ekiplerimize defaten teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev'in 2018 yılı Şubat ayında Çeşme'ye atanarak göreve başladığı günden bu tarihe kadar Çeşmemiz de terör, gasp, kapkaç gibi olay meydana gelmediğini, faili yakalanmamış cinayet olayı bulunmadığını dile getirerek, "İlçemizde görev yapmakta olan Çeşme İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Gürcan ALEV başta olmak üzere tüm personeli yaptığı güzel çalışmalar ile başta Çeşme halkı ile birlikte tüm esnaflarımızı halkımızı, siyasi, resmi ve tüzel kuruluşları ve devlete yakın olan tüm hayırsever iş adamlarını da yanına alarak Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğünün gereksinimi olan araç, gereç ve donanımları, başkanlığını yaptığım, halk arasında Çeşme Polis Derneği olarak bilinen derneğimiz ve yöneticileri vasıtası ile tamamlayarak emniyet teşkilatımıza hep birlikte çok sayıda yardım ve destekte bulunulmuştur. Başkanı olmaktan her zaman gurur duyduğum Çeşme Polis Derneği İlçe Emniyet Müdürümüz Gürcan ALEV'in ve hayırsever iş adamı ve vatandaşlarımızm desteği ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğümüze 11 adet değişik markalarda sıfır araç ile 1 adet motosiklet ve 25 adet yazıcı ve donanımları ile birlikte sıfır bilgisayar, tüm emniyet birimlerine ayırt etmeksizin sıfır mobilya, koltuk, televizyon, klima vb. mal ve malzeme alımları yapılmış, ayrıca Ulusoy Denizcilik Liman İşletmelerinin yardım ve katkılarıyla İlçemiz Narkotik ve İstihbarat Büro Amirliklerinin binaları sıfırdan yapılarak personelin hizmetine sunulmuştur" diye konuştu.

Çeşme Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Murat Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı;

"Çeşme Polis Derneği olarak daha sayacağımız ve şuan aklımıza gelmeyen birçok destek hizmeti derneğimiz ve İlçe Emniyet Müdürümüz Gürcan ALEV'in yardımları destekleri ve Çeşme halkı, esnafı ve iş adamlarının kendisine ve teşkilata olan sevgisi ve itibarı sonucu hep birlikte el birliği ile gerçekleştirilmiştir.

Son günlerde Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğünde yaşanan ve çok sevdiğimiz bir polis memurunun intiharı ile sonuçlanan olay elbetteki emniyet teşkilatını, Çeşme halkmı ve bizleri derinden üzdüğü şüphesizdir. Ancak üzülerek söylüyorum ki; bazı asılsız iddialar, yanlış haberler ve merdiven altı tabir edilen kaçak göçek bazı internet sitelerinin yazdığı asılsız iddialar kesinlikle doğru değildir. Olayda geçen Komiser Yardımcısı ve rahmetli olan Polis Memuru da hem emniyet teşkilatının hem de bizim kardeşlerimiz ve sevdiğimiz personellerdir.

Bu asılsız haberler emniyet teşkilatını ve Çeşme ilçe emniyet müdürlüğünü sanki hiç görev yapmıyormuş gibi göstermeye çalışan ve konudan habersiz olan, yalan söylemekten asla çekinmeyen bazı cahil kesimin yaymaya çalıştığı üzdüğü ve karalayıcı haberlerdir. Çeşme halkımız ve tüm esnaflarımız, insanlarımız olayın gerçeğini bağımsız olan Türk mahkemeleri ve yargı organlarının vereceği karardan sonra öğreneceklerdir ve biz diyoruz ki: Savcı ve hakimlerin yapacağı soruşturma/kovuşturma sonucunda ve yine ilçemize gelen müfettişlerin yapacakları araştırma sonucunda doğru gerçekler ortaya çıkacaktır. Lütfen daha fazla turizmin gözbebeği olan turizm cenneti güzel Çeşme ve Çeşme halkımızı, Çeşme Polisimizi daha fazla karalamayın. İlçe Emniyet Müdürümüz Gürcan ALEV ve tüm personelinin her zaman yanındayız ve emniyet teşkilatımıza olan desteğimizi esirgemeyeceğiz. Hiç kimse asılsız haberlere itibar etmesin biz biliyoruz ki İzmir Polisi ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü 24 saat görevinin başındadır."

Çeşme Emniyeti'ne destek mesajı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Hisarcık, Polis, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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