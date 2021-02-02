Çeşme enginarı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

Çeşme enginarı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

02.02.2021 13:43

- Çeşme enginarı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor Çeşme'de, karaciğer dostu olan enginar, taze olarak talep gördüğü gibi, konserve, vakumlu ve reçel olarak da Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor.

- Çeşme enginarı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

İZMİR - Çeşme'de, karaciğer dostu olan enginar, taze olarak talep gördüğü gibi, konserve, vakumlu ve reçel olarak da Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor.

Çeşme'de, Ildır ve Ovacık'ta yoğun olarak üretimi yapılan enginar, Kasım ayından Haziran ayına kadar tezgahlarda yer alırken, ayrıca temizlenen enginar çanakları cam kavanozlarda konserve ya da vakumlanarak, hem Çeşme'de, hem de internet üzerinden gelen taleplerle Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderiliyor. Ildırlı kadınların ürettiği enginar reçeli de, tadanların unutamadığı bir ürün olarak yoğun talep görüyor.

Çeşme Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Süleyman Özer, Çeşme'nin Sakız Enginarı'nın ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Çeşme'de, özellikle Ildır Mahallemizde ağırlıklı olarak Sakız Enginarı yetiştirilmektedir. Bunun yanında Ovacık Mahallemizde, Sakız Enginarı'nın yanı sıra Bayrampaşa Enginarı da yetiştiriliyor. Ildır'da, 20 üretici, 200 dönümlük arazide enginar üretimi yapıyor. Ovacık'ta ise odamıza kayıtlı 25 üretici, 267 dönüm arazide enginar üretiyor" diye anlattı.

Çeşme enginarına yurdun dört bir yanından talep geliyor

Çeşme Ziraat Odası Başkanı Özer, Ildır'daki üreticilere konserve ile ilgili eğitim verildiğini belirterek, enginarın baş olarak satılmasının yanında çanak olarak temizlenip kavanozlarda konserve olarak ya da poşetler içinde vakumlanarak satıldığını söyledi. "Enginar Kalbi" denilen küçük enginarların da büyük ilgi gördüğünü kaydeden Özer, özellikle ldır'da Enginar Reçeli yapıldığını belirterek, Çeşme enginarına yurdun dört bir yanından talep geldiğini, tüketicilere kargo ile gönderildiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl da Çeşme'den enginar almasını bekliyoruz

Sakız Enginarı'nın lezzetinin çok farklı olduğunu belirten Özer, "Verim açısından biraz düşük, ama diğer enginar çeşitlerine göre fiyatı biraz daha yüksek olsa da lezzeti nedeniyle tercih ediliyor. Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları paketlere Çeşme enginarı da koydu. Ovacık ve Ildır'dan enginar satın aldılar. Büyükşehir'de yaptığımız toplantıda, geçtiğimiz yıl enginar satın aldıkları için Başkan Tunç Soyer'e teşekkür ettim. Bu sene de Çeşme enginarı almalarını rica ettim. Bu sene de aynı uygulama yapılacak gibi görünüyor" diye açıkladı.

Enginar reçeli çok rağbet görüyor

Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz da yaptığın açıklamada, "Ildır'da, 200 dönümün üzerinde tarlada enginar üretimi yapılıyor. Hiçbir tarlamızda hibrit enginar üretimi yok. Ildır'da yetişen enginara yurdumuzun dört bir yanından talep var. Üreticilerimiz, konserve yapımı konusunda eğitim aldılar. Karaciğer dostu olan enginara, son yıllarda oldukça rağbet var. Üreticiler,  konserve veya vakumlanmış olarak, talep eden tüketicilere, kargo ile gönderiyorlar. Ayrıca Ildırlı kadınlar enginarın reçelini de yaptılar. Enginar reçeli de çok rağbet görüyor" diye açıkladı.

Kimyasal gübreye kesinlikle karşıyım

Ildırlı enginar üreticisi Mehmet Mutlu, tamamen organik olarak Sakız Enginarı üretimi yaptığını belirterek, "Hiçbir kimyasal gübre atmadan, doğal gübreyle enginarımızı yetiştiriyoruz. İnsanlarımıza, zehirsiz, ilaç atmadan ve suni gübre kullanmadan yetiştirdiğimiz enginarlarımızı veriyoruz. Diğer sebzelerde de tamamen organik üretim yapıyoruz. Kimyasal gübreye kesinlikle karşıyım. Bu tarlada kimyasal, zirai ilaç kullansam 2 bin tane enginar keserim. Şu anda piyasası 4-5 lira. 10 bin lira yapar. Ama ben istemiyorum. Bu tarladan bir ay sonra 200-300 tane, bilemedin 500 tane enginar keserim. Ama insanlar sağlıklı enginar yesinler istiyorum" diye anlattı.

Enginar üretimi artınca konserve ve reçel yapmaya başladık

Ildırlı üreticilerden Talat Deniz de yaptığı açıklamada, "Bundan 15-20 yıl önce enginar her yerde yoktu. Enginarı sonuna kadar değerlendirebiliyorduk. Enginar üretenler artınca ürettiğimiz enginarlar elimizde kalmaya başladı. Bunun üzerine çare aramaya başladık. Eşim kursa gitti. Konserve yapmaya başladık. O yetmedi. Ildır'a pazar kurulmaya başladı. Orada tezgah açtık. Eşim marifetli. Reçel yapmak istedi. Yaptı ve çok güzel oldu" diye konuştu.

Enginar reçelini tadan, tadını unutamıyor ve arkadaşlarına tavsiye ediyor"

Enginar üreticisi Talat Deniz'in eşi Serpil Deniz de enginar reçeli tarifini şöyle anlattı;"Reçeli, bebek enginardan yapıyoruz. Yani küçük enginarın çanak kısmından yapıyoruz. Küçük olduğu ve liflenmediği için küçük enginar olması gerekir. Enginar reçelini Nisan ayında yapıyoruz. Önce enginar, temizlenerek limonlu suya konulur. Sonra şurubu hazırlanır. Enginarlar içine atılır. Reçel kıvamını alıncaya kadar kaynatılır. Daha sonra kavanozlanır. Önceleri İstanbul'dan çok müşterimiz vardı. Daha sonra Ankara ve İzmir'den çok talep gelmeye başladı. Yaklaşık 15 yıldır enginar reçeli yapıp satıyoruz. Reçelin tadı, kestane şekerine benziyor. Çok mükemmel bir tadı var. Tadan, unutamıyor. Arkadaşlarına tavsiye ediyor.  Bu şekilde müşterimiz de artıyor. Burada tezgahım var. Hem tezgahımda satıyorum, hem de internet kanalıyla yurdumuzun dört bir yanına satış yapıyoruz.

Çeşme enginarı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Çeşme enginarı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Çeşme enginarı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Çeşme enginarı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Kimyasal, Türkiye, İzmir, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çeşme enginarı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İzmir'deki selde can kaybı! Menderes ilçesinde 1 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! İstanbul Valiliği: Boğaziçi'nde gözaltına alınan 159 kişiden 102'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil İzmir'i vuran selde dengesini kaybedip yere düşen kadın çaresizlikten suyu yumrukladı Stepne lastiğe zulalanmış şekilde bulunan kaçak balın piyasa değeri cep yakıyor Rap'in yeni yıldızı Silento, kuzenini öldürmekle suçlanarak tutuklandı Instagram üzerinden açtığı canlı yayında işlediği cinayetleri gösteren adam, tutuklandı Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor
Beckham'ın sahibi olduğu Espor şirketi, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyüme ile dikkat çekti Beckham'ın sahibi olduğu Espor şirketi, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyüme ile dikkat çekti         
14:39
Galatasaray'ın teklif yaptığı Boupendza'dan Mesut Özil itirafı: Onunla oynamak isterdim Galatasaray'ın teklif yaptığı Boupendza'dan Mesut Özil itirafı: Onunla oynamak isterdim         
14:09
Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı         
13:22
Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak         
12:44
4 gencin sır ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı! Toplu halde intihar etmişler 4 gencin sır ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı! Toplu halde intihar etmişler         
12:13
Güldür Güldür Show'un yıldızı Mahir İpek'in 1 ay önce anne acısıyla sarsıldığı ortaya çıktı Güldür Güldür Show'un yıldızı Mahir İpek'in 1 ay önce anne acısıyla sarsıldığı ortaya çıktı         
11:47
Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Aşağı bak" iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı         
11:17
Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti         
10:50
Yıllardır aradığı oğlunun Karabağ'da şehit düştüğünü öğrendi Yıllardır aradığı oğlunun Karabağ'da şehit düştüğünü öğrendi         
10:03
Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı         
09:55
Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı         
08:39
Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı         
08:30
Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı         
08:10
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı         
00:02
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti         
17:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 14:48:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeşme enginarı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei