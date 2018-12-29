Çeşme Esnafı Yılbaşı Tatilinden Umutlu
1 saat önce
Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici, yılbaşı tatilinin Çeşme'de dolu dolu geçmesini beklediklerini belirterek, "Kış ortasında esnafımızın biraz nefes alacağını umut ediyoruz" dedi.
Çeşme
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici, yılbaşı tatilinin Çeşme'de dolu dolu geçmesini beklediklerini belirterek, "Kış ortasında esnafımızın biraz nefes alacağını umut ediyoruz" dedi.
Çeşme'ye yılbaşı tatili için oldukça yoğun talep olduğunu ifade eden Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici, yılbaşı nedeniyle rezervasyonların yapıldığını ve otellerin doluluk oranının yükselmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kış ortasında bu durumun esnafı biraz rahatlatacağını ifade eden Derici, "Aldığımız bilgilere göre, otellerimizdeki doluluk, şimdiden yüzde 90'lara ulaşmış durumda. Bu yoğunluğun Çeşme esnafına da, alışveriş yönünden olumlu yansımasını bekliyoruz. Kış ortasında esnafımızın biraz nefes alacağını umut ediyoruz. Yılbaşı
tatili boyunca havanın da güzel olması bekleniyor. Ayrıca Çeşme Belediyesi
tarafından Çeşme Cumhuriyet Meydanı
'nda ve Alaçatı
'da Değirmenaltı ile Köy İçi Meydanı'nda, 31 Aralık
Pazartesi akşamı yılbaşı etkinliği düzenlenecek. Bu etkinliklerin de esnafımıza olumlu yansımaları olacaktır. 2019 yılının tüm dünyaya, ülkemize ve Çeşme esnafı ile halkımıza barış ve huzur getirmesini diliyoruz. Esnafımıza 2019 yılında bol kazanç diliyorum" diye konuştu. - İZMİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:30 Kaynak: İHA
Yeni Yıl Kampanyalarına Beyaz Eşya Damga Vurdu
Sokak Köpeği Üşümesin Diye Elektrikli Isıtıcı Koydu
Son Dakika! Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık
Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü