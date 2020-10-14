Çeşme esnafından Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

Çeşme'de esnafalar Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırısını kınamak ve Azerbaycan ordusuna destek vermek amacıyla iş yerlerine hem Azerbaycan hem de Türk bayrakları astı.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, AA muhabirine, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yaptığı saldırının ardından ilk olarak Çeşme Kaymakamlığı'nın ilçenin simgesi olan tarihi Çeşme Kalesi'ne Azerbaycan bayrağı astığını ifade etti.

Her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduklarını belirten Köfüncü, "Biz ahilik geleneğinden gelen bir teşkilatız. Bizim için kardeşlik önemli bir kavramdır. Bu zor günlerinde 'iki devlet, bir millet' anlayışıyla hareket ederek iş yerlerimize hem ülkemizin hem de Azerbaycan'ın bayraklarını astık. Bu şekilde Azerbaycan'a destek olmak istedik. Esnaf arkadaşlarımız da kendileri böyle bir uygulamaya katkı koydular. Çeşme esnafı olarak her zaman dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.