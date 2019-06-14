Çeşme Gümrüğü'nde sahte pasaportla yakalandı
4 saat önce
Sahte pasaport ile Çeşme'den Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen bir kişi, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
Sahte pasaport ile Çeşme
'den Yunanistan
'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen bir kişi, Çeşme Emniyet Müdürlüğü
Deniz Liman Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı. Bulgaristan
hususi pasaport hamili Ö.M.E., dün saat 17.20 sıralarında Çeşme Liman Gümrüğü'ne geldi. Çeşme Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekiplerince yapılan pasaport kontrolleri sırasında, Ö.M.E.'ye ait pasaportun sistem tarafından okunmaması ve sistem üzerinden herhangi bir arıza olmaması sonucunda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polis
ekipleri, Ö.M.E.'nin durumu hakkında detaylı inceleme yaptıklarında ise pasaportun sahte olduğu ve asıl isminin Ö.E. olduğunu, pasaportunu internet üzerinden aldığını, üzerinde bulunan Bulgar sürücü belgesinin de sahte olduğunu tespit etti.
Yapılan işlemlerin ardından Ö.E. isimli şahıs gözaltına alındı. - İZMİR
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