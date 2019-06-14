Son Dakika Haberleri: Çeşme Gümrüğü'nde sahte pasaportla yakalandı
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Çeşme Gümrüğü'nde sahte pasaportla yakalandı

4 saat önce

Sahte pasaport ile Çeşme'den Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen bir kişi, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı.

Çeşme Gümrüğü'nde sahte pasaportla yakalandı, System.String[]
Sahte pasaport ile Çeşme'den Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen bir kişi, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı.

Bulgaristan hususi pasaport hamili Ö.M.E., dün saat 17.20 sıralarında Çeşme Liman Gümrüğü'ne geldi. Çeşme Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekiplerince yapılan pasaport kontrolleri sırasında, Ö.M.E.'ye ait pasaportun sistem tarafından okunmaması ve sistem üzerinden herhangi bir arıza olmaması sonucunda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Ö.M.E.'nin durumu hakkında detaylı inceleme yaptıklarında ise pasaportun sahte olduğu ve asıl isminin Ö.E. olduğunu, pasaportunu internet üzerinden aldığını, üzerinde bulunan Bulgar sürücü belgesinin de sahte olduğunu tespit etti.

Yapılan işlemlerin ardından Ö.E. isimli şahıs gözaltına alındı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
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