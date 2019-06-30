Son Dakika Haberleri: Çeşme ile Atina arasında feribot seferleri başladı
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Çeşme ile Atina arasında feribot seferleri başladı

1 saat önce

Çeşme ile Atina arasında feribot seferleri başladı (EK - DRONE GÖRÜNTÜLERİ)(Tür: Yurt)

İZMİR - Çeşme ile Atina arasında feribot seferleri başladı (EK - DRONE GÖRÜNTÜLERİ)
(Tür: Yurt)
Çeşme ile Atina arasında feribot seferleri başladı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:41 Kaynak: DHA
Çeşme, Güncel
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