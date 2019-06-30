Çeşme ile Atina arasında feribot seferleri başladı
1 saat önce
Çeşme ile Atina arasında feribot seferleri başladı (EK - DRONE GÖRÜNTÜLERİ)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:41 Kaynak: DHA
İZMİR - Çeşme
ile Atina arasında feribot seferleri başladı (EK - DRONE GÖRÜNTÜLERİ)
(Tür: Yurt)
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