Çeşme İYİ Parti'de Volkan Evci güven tazeledi - Son Dakika

İYİ Parti Çeşme Teşkilatı Kurucu İlçe Başkanı Volkan Evci, iki yıl önceki 1. Olağan Genel Kurul Toplantısının ardından, bugün gerçekleştirilen 2. Olağan Genel Kurul'da da yeniden İlçe Başkanı seçilerek güven tazeledi.



İYİ Parti Çeşme İlçe Teşkilatı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Serap Özöktem, İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Sonay Ayan, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, Demokrat Parti Çeşme İlçe Başkanı Mehmet Karagöz, Çeşme Belediyesi Meclis Üyeleri Havva Evci, Özay Dinç ve Aybars Yıldırım konuk olarak katılırken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da çelenk gönderdi.



"Çeşme'de Millet İttifakı'ndan memnunuz"



Çok sayıda partilinin katıldığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Volkan Evci, "Yüreği iyilikle dolu, cesur, Çeşmeli İYİ Partili gönüldaşlarım; 2 yıl 10 gün önce bize acil bir kongre yaptırmışlardı. İlk kongremizi partimizde gerçekleştirmiştik. Seçime giremiyorduk, girdik. Genel Başkanımız Meral Akşener'in söylediği gibi, bu cesurlar hareketiydi. Çeşme'de, geçtiğimiz yerel seçimlerde, Millet İttifakı ile seçime girdik. CHP İlçe Yönetimi ile ve Belediye Başkanı adayı ile uyum içindeydik. Belediye Başkanımız Ekrem Oran'ı, Belediye Başkanı koltuğuna oturttuk. Umuyorum ki, bu Millet İttifakı, Çeşme'de önümüzdeki seçimlerde de sürecek. Biz Çeşme'de Millet İttifakı'ndan memnunuz" diye konuştu.



"Atamayla gelen İlçe Başkanı değilim"



Çeşme'de bazı siyasi partilerin, eleştiri dozunu kaçırarak, sosyal medyada, şahsı ile ilgili paylaşımlar yaptıklarını söyleyen Evci, "Biz, her şeyden önce kongreyle gelen İlçe Başkanıyız. Atamayla gelen İlçe Başkanı değiliz. Ben bunun gururunu yaşıyorum. Biz, yeni bir partiyiz. Uyumlu bir partiyiz. Demokrasiyi ülkemizde ve genelde uygulayan tek partiyiz. Genel İdare Kurulu'muzu bizler seçtik. Bazı ilçe kongrelerimizde de birden fazla adaylarımız var. Çeşme'de de keşke karşıma bir aday çıksaydı diye bekledim, ama çıkmadı. Sizleri çok seviyorum. Kongremize başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



İlçe Başkanı Volkan Evci'nin yaptığı açılış konuşmasının ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Yapılan seçimde, Divan Başkanlığı'na İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Serap Özöktem, Divan Kurulu Üyeliklerine de İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Sonay Ayan ve Arzu Yıldırım seçildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 2. Olağan Genel Kurul toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mesajı okundu. Toplantıda, Faaliyet Rapor, Bilanço ve Tahmini Bütçe okunarak, Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.



Tek listeyle girilen seçimlerde ise Volkan Evci yeniden İlçe Başkanı olarak seçilirken, Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Nadide Emre, Aynur İmrak, Namık Öztürk, Ahmet Nazlı, Ali Gök, Berrin Yenikaya, Erdoğan Ekin, Vesile Erdem, Sevgi Ertik, Erkan Atmaca, Necati Ener Kızılray ve Murat Yalçın seçildi. İl Delegeliği Asil Üyeliklerine de; Volkan Evci, Namık Öztürk, Nadide Emre, Aynur İmrak, Ali Gök ve Ahmet Nazlı seçildi.



"Çeşme'de önemli hizmetlere öncülük ve önderlik edeceği kanaatindeyim"



Volkan Evci'yi, güven tazeleyerek yeniden İlçe Başkanı seçilmesi nedeniyle kutlayan İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "İlçe Başkanı Volkan Evci'nin Çeşme'de çok başarılı çalışmaları olduğuna, partimiz kurulduğundan beri şahitlik ediyorum. Volkan beyle olan dostluğumuz, arkadaşlığımız yeni değil ve sadece siyasi değil. Kendisiyle bir kardeşlik hukukumuz var. Biz bir aileyiz. Ben, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Bu bölgede verilmesi gereken önemli hizmetlere öncülük ve önderlik edeceği kanaatindeyim. Başarı dileklerimi tekrarlıyorum. Allah utandırmasın" diye konuştu.



İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Çeşme İlçe Teşkilatı'na kaydolan yeni üyelere de rozet taktı. - İZMİR