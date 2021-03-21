Çeşme Kadın Basketbol Takımı play-off hedefine ilerliyor - Son Dakika

Çeşme Kadın Basketbol Takımı play-off hedefine ilerliyor

21.03.2021 15:10
Çeşme Kadın Basketbol Takımı play-off hedefine ilerliyor, System.String[]

Çeşme Kadın Basketbol Takımı, Çeşme'de konuk ettiği Ceyhan Belediye Kadın Basketbol Takımını 68-62 yenerek, play-off hedefinde iddiasını sürdürdü.

Çeşme Kadın Basketbol Takımı, Çeşme'de konuk ettiği Ceyhan Belediye Kadın Basketbol Takımını 68-62 yenerek, play-off hedefinde iddiasını sürdürdü.

Türkiye Kadınlar Basketbol Federasyonu 1. Ligi'nde mücadele eden Çeşme Basketbol Takımı, Çeşme Kapalı Spor Salonunda karşılaştığı Ceyhan Belediye Basketbol Takımını 68-62 yenerek, bir maç eksiği ve 30 puanla lig sıralamasında 5'nci oldu. Çeşme Basketbol Takımı, Play-Off oynayacak ilk 9 sıralamasında, 5'nci sırada yer alarak iddiasını sürdürdü.

Çeşme Basket Takımının bu sezon, eylül ayı başında kurulduğunu belirten Genel Menajer Arın Soğancıoğlu, "Türkiye Kadınlar Basketbol Federasyonu 1. Ligi'nde oynuyoruz. Profesyonel bir lig. Bu ligin bir üstü, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların oynadığı bir lig. 1'i Amerikalı, 11'i Türk olmak üzere 12 oyuncumuz var. Şu an lig sıralamasında 1 maç eksiğimizle 5'inci sıradayız. Hedefimiz Play-Off. Play-Off oynayacak ilk 9 içerisindeyiz" diye açıkladı.

"Çeşme'nin adını sporda da duyuruyoruz"

Zorlu geçen maçın ardından bir açıklama yapan Çeşme Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kemal Karakurt, "Ligin en düşük bütçeli takımıyız; ama ligin çok üzerinde bir basketbol oynuyoruz. Lig sıralamasında 5'inciyiz. Ligimizde, 2'nci ve 3'ncü sıradaki takımları yendik. 3-4 milyonluk bütçeleri olan büyük takımlara karşı oynuyoruz. Oyuncularımız yoğun bir dönemden geçtikleri için bugün çok sakatımız var. Sakat olduğu halde oynayan oyuncularımız var. Bugün maç sırasında da 2 oyuncumuz sakatlandı. Ceyhan için de, bizim için de hedef maçlarımızdan birisiydi. Yabancı oyuncumuzdan istediğimiz verimi alamayınca oyun biraz zora girdi; ama maçı kazanmayı başardık. Çeşme'nin adını sporda da duyuruyoruz" dedi. - İZMİR

Çeşme Kadın Basketbol Takımı play-off hedefine ilerliyor
Çeşme Kadın Basketbol Takımı play-off hedefine ilerliyor
Çeşme Kadın Basketbol Takımı play-off hedefine ilerliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çeşme Kadın Basketbol Takımı play-off hedefine ilerliyor - Son Dakika Spor


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