Çeşme Kent Konseyinde vahşi kentleşme vurgusu - Son Dakika
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Çeşme Kent Konseyinde vahşi kentleşme vurgusu

6 saat önce

Çeşme Kent Konseyi 4. Olağan Genel Kurulu, Çakabey Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Çeşme Kent Konseyinde vahşi kentleşme vurgusu, System.String[]

Çeşme Kent Konseyi 4. Olağan Genel Kurulu, Çakabey Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Seçimsiz olağan genel kurulda davetlilere seslenen Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, vahşi şehirleşme vurgusu yaptı.


Çeşme Kent Konseyi 4. Olağan Genel Kurulu, yoğun katılımla yapıldı. Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, birlik ve beraberlik altında çalışmalarını yürüttüklerini dile getirdi. Önal, Çeşme Kent Konseyinin önümüzdeki dönem de örgütlenme çalışmalarına devam edeceğini ifade ederek, "Kent konseyleri, vahşi kentleşmeye uyum sağlamak veya tepkisel güç olmak yerine aktif bir bütünleşmeyi görev edinmelidir. Kentliler olarak, 'biz kentimize sahip çıkacak mıyız, yoksa seçimden seçime oy kullanarak görevimi yaptım mı?' diyeceğiz. Kentleri çok katlı apartman ve otopark olarak düşünenler inşaatı bir sanayi kolu olarak görüyorlar. Bizlere dayatılan ideoloji 'Yaşananlar normaldir. Başka da seçenek yoktur' diyor. Bizler, dayatılana değil, kendi eylemlerimizi gerçekleştirdiğimizde güzel günler gelecektir. Bizler bu kente karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmeliyiz. Bunun için de bu kentin doğal ve kültürel zenginliklerini korumak adına birlikte olmalıyız. Gelin Çeşme'yi hep birlikte yönetelim" diye konuştu.


Çeşme Kent Konseyi, olağan genel kurulda söz alan Kadın Meclisi Başkanı Berna Güler ise kadın meclisinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Bizim grubumuz birbirine sevgi ve saygı ile bağlı olarak çalışmalarını yürütüyor. Kadınların yasal hakları konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ulusal ve uluslararası sözleşmelere imza koyarak kadınlarımızı ve aileyi koruyor; ama kadınlar sürekli cinsiyetlerinden dolayı katliama uğruyor. Kanunları yapmakla, sözleşmeleri imzalamakla iş bitmiyor. Bunların uygulanmasını sağlamak zorundayız. Şu anda ülkemizdeki cinsiyet yapısı ataerkil bir yapı ile gidiyor. Bize uygulama lazım. Bunun da hayata geçirebilmesi için kadınların haklarını bilmesi gerekiyor. 'Biz eşit temsil istiyoruz' diyebilmeliler. Biz, Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak çalışmalarımızı üç ana dalda toplamayı ilke edindik. Kadınların ekonomik özgürlükleri bunların en önemlisiydi" diye aktardı. - İZMİR

Kent Konseyi, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:12 Kaynak: İHA
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