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Çeşme kıyılarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Çeşme kıyılarında erkek cesedi bulundu

05.02.2022 12:34
Çeşme kıyılarında erkek cesedi bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesi kıyılarında can yelekli bir erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Çeşme ilçesi kıyılarında can yelekli bir erkek cesedi bulundu.

Altınyunus Mahallesi kıyılarında denizde bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ceset, ekipler tarafından karaya çıkartıldı. Üzerinde can yeleği bulunan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çeşme'de dün Yunanistan unsurlarınca 31 Ocak'ta geri itilen ve denize atılan bir düzensiz göçmenin cesedine ulaşılmıştı.

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Polis, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çeşme kıyılarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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