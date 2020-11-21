Çeşme Manisalılar Derneği farkındalık için maske dağıttı - Son Dakika

Çeşme Manisalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, korona virüs mücadelesinde maskenin önemine dikkat çekmek için Çeşme Çarşısı girişinde maske dağıttı.

Çeşme Manisalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsa Ercan ve yönetim kurulu üyeleri, üzerinde derneğin adının da yazılı olduğu maskeleri, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Çeşme Çarşısı girişinde ücretsiz olarak dağıttı.

Dernek Başkanı Ercan, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, virüs azalacağına gittikçe artıyor. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmaları, hane halk dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınılması gerekiyor. Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek için resmi ve özel kurumlar önlemler alıyorlar. Biz de Çeşme Manisalılar Derneği olarak, dernek üyelerimizin ve Çeşme Matbaası'nın maddi ve manevi desteği ile, toplumsal farkındalık oluşturmak için tek kullanımlık maskeleri Çeşme halkımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Virüsün yayılmasını engellemede hijyen ve sosyal mesafenin yanında, maskenin de önemine dikkat çekmek için yaptığımız bu farkındalık etkinliğinde, bir nebze de olsa virüs mücadelesine katkı sağlayabilirsek mutlu olacağız" dedi. - İZMİR