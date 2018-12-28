Son Dakika Haberleri: Çeşme Marina'da Yangın Tatbikatı

Çeşme Marina'da Yangın Tatbikatı

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, her sene olduğu gibi Çeşme Liman Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir İtfaiyesi ile birlikte marina çekek sahasında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Çeşme Marina'da Yangın Tatbikatı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde, her sene olduğu gibi Çeşme Liman Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir İtfaiyesi ile birlikte marina çekek sahasında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kış aylarında, teknelerin bakım ve onarım işleri için yoğun olarak kullanılan çekek marina sahasında, senaryo gereği yangın çıkan bir tekneye müdahale edildi. Yangın çıkan tekneye, güvenlik şeritlerinin çekilmesi ve alanın elektriklerinin kesilmesi ile birlikte marina ekibi yangın hortumlarıyla ilk müdahaleyi yaptı. Kısa bir süre sonra tatbikata Çeşme İtfaiyesi de katıldı ve yangına müdahale etti. Marinanın sertifikalı ilk yardım ekibi, ilk yardım çantası ve gerekli teçhizatlarla tatbikata katıldı.

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, tatbikatı başarıyla gerçekleştiren Çeşme Marina personeli ve Çeşme itfaiyesi yetkililerine teşekkür ederek, "Her yeni tatbikatta yeni şeyler öğrenip yangın ile mücadele yeteneklerimizi ve paydaşlarımız ile olan uyumumuzu geliştiriyoruz. Bu konudaki en deneyimli ve kaliteli ekibe sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:51 Kaynak: İHA

İzmir, Çeşme, Marina, Güncel
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