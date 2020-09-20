Çeşme MHP'de Gazi Fildir güven tazeledi - Son Dakika

Çeşme MHP'de Gazi Fildir güven tazeledi

MHP Çeşme İlçe Başkanlığı'nın 13. Olağan Kongresinde tek listeyle yapılan seçimde, mevcut başkan Gazi Fildir yeniden seçilerek güven tazeledi.

Çeşme MHP'de Gazi Fildir güven tazeledi, System.String[]

MHP Çeşme İlçe Başkanlığı'nın 13. Olağan Kongresinde tek listeyle yapılan seçimde, mevcut başkan Gazi Fildir yeniden seçilerek güven tazeledi.

MHP Çeşme İlçe Başkanlığı'nın 13. Olağan Kongresi, Çakabey Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak gerçekleşen kongreye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin danışmanı Arif Barata, Ak Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, Demokrat Parti Çeşme İlçe Başkanı Mehmet Karagöz, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara ve çevre ilçelerden gelen MHP'li yöneticiler ve belediye meclis üyeleri konuk olarak katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrenin divan başkanlığına MHP Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Peynirci seçilirken, divan üyeliklerine de Serdar Yılmazdemir, Muhammed Emre Tayyar ve Hüseyin Özen seçildi.

Kongrede, 65 yaş üstü parti üyelerine ilçe başkanı Gazi Fildir tarafından plaket verilmesinin ardından, faaliyet raporu okunarak, oybirliği ile kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesajın okunmasının ardından, AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş ve MHP Çeşme teşkilatı üyelerinden Mehmet Işık Atilla ve Cevdet Şirin birer konuşma yaptı.

Kongrede tek listeyle seçimlere katılan Gazi Fildir de bir konuşma yaparak, "Ömrünü milliyetçi harekete, milliyetçi davaya adamış bir kardeşiniz olarak, 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik' sloganımızı sizlerin huzurunda yürekten haykırmak istiyorum. Her anımda, her saniyemde milliyetçi hareketin bir neferi olmaktan ziyadesiyle onur duydum. Başbuğ Alparslan Türkeş ile aynı yolu yürümekten onur duydum. Büyük Türk Milliyetçisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine gönülden inanmaktan onur duydum. Türk siyasetinin bilge lideri, liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde olmaktan; onun eşsiz liderliği ile davamızı daha ileriye taşıma yolunda bir nefer olmaktan onur duydum" diye konuştu.

"Ya başaracağız, ya başaracağız"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in, teşkilat için Haziran ayında başlatılan seminer programında "İzmir'de bir olacağız ve kazanacağız" diyerek, 2023 yılına doğru İzmir için kutlu işareti verdiğini söyleyen Fildir, "Bu hedef net bir hedeftir. Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatları, il başkanımız, uç beyimizin hedefe doğru işareti, bizler için de en kutlu hedeftir. Bu hedefe tüm kalbimizle, irademizle, çalışma azmimizle, heyecanımızla, inancımızla koşacağız. Çeşme'de güzel bir gelecek için, istikrarlı bir gelecek için, milliyetçi hareketi, üç hilali şahlandıracağız. ya başaracağız, ya başaracağız. Başka yolu yok" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tek listeyle girilen seçimde, Gazi Fildir yeniden ilçe başkanı seçilerek güven tazelerken, yönetim kurulu üyeliklerine; Erol Alçimen, Gökhan Deniz, Ahmet Değirmenci, Oğuzhan Önel, Bekir Tolga Ağca, Şuayip Kavalcı, Ahmet Canipek, Mesut Meziker, Mehmet Şimşek, Fatih Biçer, Fahrettin Taşkın, Turgut Türkay, Mehmet Kaya ve İsmail Çokkoca seçildi.

Yapılan seçimde il delegeliklerine de Gazi Fildir, Gökmen Erdoğan, Gökhan Çelik, Ahmet Çiçek, Yıldırım Yaşar ve Ali Gölcük seçildi. - İZMİR

İzmir, Çeşme, Gazi, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çeşme MHP'de Gazi Fildir güven tazeledi - Son Dakika


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