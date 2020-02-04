Çeşme'nin 2019 yılı nüfusu belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'nin 2019 yılı nüfusu belli oldu - Son Dakika

Çeşme'nin 2019 yılı nüfusu belli oldu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre, Türkiye ile il ve ilçelerin, 2019 yılı nüfusunu açıkladı.

Çeşme'nin 2019 yılı nüfusu belli oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre, Türkiye ile il ve ilçelerin, 2019 yılı nüfusunu açıkladı. Açıklanan verilere göre; Türkiye'nin nüfusu 31 Aralık 2019 itibarıyla 83 milyon 154 bin 997'ye ulaşırken, Çeşme'nin nüfusu da 44 bin 363 oldu.


Çeşme nüfusunun yüzde 50,93'ünün erkek olduğu açıklanırken, kadınların oranının da yüzde 49,07 olduğu ifade edildi. TÜİK verilerine göre; Çeşme nüfusunun 22 bin 592'si erkek, 21 bin 771'i kadınlardan oluşuyor. Çeşme'nin nüfusu, 2018 yılında 43 bin 489 iken, 31 Aralık 2019 itibariyle 874 kişi arttı. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:12 Kaynak: İHA
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