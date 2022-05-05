Çeşme'nin bayram tatilindeki asayiş raporu belli oldu - Son Dakika
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Çeşme'nin bayram tatilindeki asayiş raporu belli oldu

05.05.2022 18:42
Çeşme'nin bayram tatilindeki asayiş raporu belli oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde hafta sonu tatili ve ardından gelen 3 günlük Ramazan bayramı tatili için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bayram tatili sonrasında asayiş raporu ve araç giriş çıkış sayısı belli oldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde hafta sonu tatili ve ardından gelen 3 günlük Ramazan bayramı tatili için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bayram tatili sonrasında asayiş raporu ve araç giriş çıkış sayısı belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, 5 günlük tatil süresince Çeşme'ye 58 bin 168 araç giriş yaparken, 61 bin 782 araç çıkışı gerçekleşti. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tatil boyunca yapılan yol denetimleri, şok denetimler ve eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde, 3 bin 474 kişinin GBT sorgusu yapılırken, haklarında arama kararı bulunan 13 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde, 184 gram esrar maddesi, 26 gram kokain ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence mekanlarında yapılan ses denetimlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, 2 mekana müzik yayını saatlerine uymadığı ve 1 işletmeye de kimlik bildiriminde bulunmadığı gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

Trafik ekiplerinin 12 farklı noktada yaptıkları yol uygulamalarında ise 725 aracın sorgusu yapılırken, trafik ihlali yaptığı tespit edilen 160 sürücüye 132 bin 743 lira idari para cezası uygulandı. 9 araç ise eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildi. Tatil süresince 6'sı yaralamalı, 12'si de maddi hasarlı olmak üzere toplam 18 trafik kazası meydana gelirken, 9 sürücü yaralandı. Denetimler sırasında alkollü araç kullandığı tespit edilen 13 sürücünün sürücü belgelerine geçici olarak el konulurken, 2 araç da trafikten men edildi.

(Muhammet İsa Atagöz - İHA)

Çeşme'nin bayram tatilindeki asayiş raporu belli oldu
Çeşme'nin bayram tatilindeki asayiş raporu belli oldu
Çeşme'nin bayram tatilindeki asayiş raporu belli oldu
Çeşme'nin bayram tatilindeki asayiş raporu belli oldu
Çeşme'nin bayram tatilindeki asayiş raporu belli oldu
Çeşme'nin bayram tatilindeki asayiş raporu belli oldu

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Tragger, Asayiş, Bayram, Çeşme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çeşme'nin bayram tatilindeki asayiş raporu belli oldu - Son Dakika


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